Delincuentes le robaron el auto con su hijito de seis años dentro

View this post on Instagram

Video desesperante: una madre viviu00f3 ayer por la tarde un momento de terror cuando salu00eda de su casa. Dos ju00f3venes le robaron el auto con su hijo de seis au00f1os adentro. Dentro de la desgracia, a las dos cuadras lo soltaron y pudo reencontrarse con su mamu00e1. #almirantebrown #madredesesperada #conurbano #altebrown #barriosanjose #inseguridad #berni #sergioberni #sergiobernigobernador #bernigobernador