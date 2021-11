Crudo relato de la tía de Florencia: "¡Qué perros malditos, la destrozaron!"

San Juan se encuentra conmocionada por la espantosa muerte de Florencia Ledesma, una joven de 22 años que fue atacada por una jauría en el departamento Albardón. En medio del duelo, Rosa Ledesma, tía de la joven, contó detalles del hecho en exclusiva a Canal 13.

“Ella salía todos los días a correr porque quería entrar a la policía. No sé cómo le paso esto. Dijeron que la atacaron 7 perros salvajes. Ella me llamó a mi casa dos veces y me dijo: ‘Mami me están mordiendo los perros’. Yo no sabía que era ella porque siempre la veo pasar y ella al cortar le ha llamado al hermano que estaba trabajando en la policía”, comenzó diciendo la mujer.

Ante el llamado de auxilio, el hermano de Florencia salió en su búsqueda. También lo hicieron varios de los familiares y amigos de la chica. “Nos fuimos a un circuito de motos y ella no estaba ahí. Mi sobrino anduvo cerca del Villicum y la vio tirada en el piso con todos los perros alrededor. Estaba llena de sangre. Solo tenía la ropa interior de abajo. Era de noche. Los perros le rompieron la ropa. Le habían sacado la carne en las piernas”, describió Rosa Ledesma.

“Cuando yo la vi estaba destrozada. Y ahí nomás entre los pocos jóvenes que estaban hicieron una camilla de ropa y se la pusieron abajo. Y cuando la levantaron era un charco de sangre. Los perros se habían ensañado con ella. Eran 7 perros salvajes”, dijo la mujer.

Luego de encontrarla, entre varias personas improvisaron una camilla con prendas de vestir y trasladaron a Florencia hasta una zona de mejor acceso para la ambulancia. “Eran como las 22 y ella a las 18 se había ido. Cuando la traían en la camilla decía que quería agua y que no sentía las piernas”, comentó la tía.

Tras el rescate, la joven fue trasladad al hospital Giordano de Albardón donde finalmente falleció a causa de un paro cardio respiratorio, según informó la Policía.

La tía de Florencia, comentó otros detalles sobre el estado en el que encontraron a la joven. La mujer, dijo que los perros se habían ensañado con ella y le habían desgarrado parte de las piernas, brazos y torso y estaba tendida en un charco de sangre.

“Cuando la traían en la camilla yo le ponía agua en la boca, pero ella no respondía. Tenía la boca y la cara pálida. La boca seca. Si ha estado desde las 18 y la han encontrado a las 22. La buscaban a los gritos todos: ‘Florita’, le decían”, comentó.

Luego, Rosa contó que Florencia salía todos los días acompañada por los perros callejeros de la zona y les llamó la atención ver que los animales habían regresado al barrio, pero la joven no. “Pienso que los perros se devolvieron porque se han asustado con los otros animales salvajes”, indicó.

La mujer también recordó con dolor la relación que tenía con su sobrina. “Para mi son mis hijos de corazón. El viernes fue mi cumpleaños y fueron ellos con los padres. Ella estaba muy contenta, se reía y me pedía fotos de cuando era chiquita”, dijo.

“Son unos niños muy queridos y muy buenos. Quiero darles valor a ellos. Ella era la nena de la casa. Los esperaba con la comida a sus padres, la casa limpia. Ahora no está ella y con el tiempo no sé. No puede ser esto. Como no vienen a llevarse esos animales. Mucha gente viene a caminar. Justo la agarraron a ella. Estos perros la destrozaron. La traían en la camilla destrozada. Para mi ella falleció allá. Porque yo cuando la vi y le ponía agua no respondía”, manifestó.

“Esto es muy triste. No sé si pueda superar. Que perros malditos”, finalizó su relato Rosa Ledesma.