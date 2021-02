Revelaron que el Morro García llevaba muerto varios días

En las últimas horas trascendieron nuevos detalles sobre la muerte del futbolista Santiago "Morro" García. El jugador de Godoy Cruz fue hallado sin vida en su departamento el sábado en Mendoza, pero el informe forense determinó que el futbolista murió el jueves. Así lo informó la fiscal que investiga el caso, Claudia Ríos, a la prensa.

"Aproximadamente, la fecha de fallecimiento fue el 4 de febrero a la madrugada. Se ha determinado que no hubo intervención de terceros de acuerdo al escenario que se llevó a cabo en esta inspección”, indicó la fiscal. Y agregó que continúan investigando "si hubo alguna instigación" que llevara al jugador a tomar la decisión.

Ríos, aclaró que esta investigación se realiza "en todos los casos en que alguien decide quitarse la vida".

Claudia Ríos, fiscal del caso

En el marco de la causa, continúan las declaraciones indagatorias a familiares y amigos que tuvieron contacto con el jugador antes de su muerte. La fiscal comentó que el domingo declararon en sede judicial la madre y el hermano, que vinieron desde Uruguay. También la ex pareja y madre de la hija del Morro brindó su testimonio vía Skype, al igual que un jugador amigo.

A la salida de la sede judicial, la madre del Morro García, Claudia Correa habló con la prensa y responsabilizó al presidente de Godoy Cruz, José Manzur por la muerte del futbolista. "Mansur hizo la declaración de que mi hijo era un líder negativo y debería haberlo limpiado; le quiero decir que era un chiquilín que ayudó a todo gurí que encontró y nunca le faltó el respeto a nadie. Santiago estaba gordo porque estaba depresivo y no tenía entusiasmo por lo que hacía. Le digo a Mansur que así la vida no es. Hay que tener más respeto por el sufrimiento del otro", expresó.

Claudia Correa, mamá de Santiago "Morro" García

"Santiago me llamó el lunes para mí cumpleaños y me dijo que el sábado estaba en casa, pero a Mansur se le ocurrió pedir el otro 50% de su pase a Daniel Fonseca. Esto le imposibilitó irse y eso lo detonó. Me llevo las ilusiones de mi hijo en un cajón gracias a José Mansur", contó la mujer.

"Este señor que no se cansó de despreciarlo, manosearlo y humillarlo nunca me contestó. Está en Cariló pasando sus vacaciones y ni siquiera me dio sus condolencias. Sé que la gente lo quería, siempre lo respetó y supo que dio todo por la camiseta. Santiago se enamoró de la ciudad, del club y de los hinchas", señaló Correa.

Por último, la mamá del Morro, dijo que "Mansur lo iba a hacer correr por el pasto durante 6 meses y eso es lapidario para la emoción, la estima y el deporte. En los negocios de Mansur lo que no marcha se tira y a mi hijo lo quiso tirar. Mi hijo se murió por un negocio. Hay gente que vive para hacer dinero con las habilidades de otras personas".

Además, durante la jornada del domingo, familiares, amigos, compañeros y simpatizantes de Godoy Cruz despidieron los restos del futbolista en una sala velatoria ubicada en la localidad de Maipú. La ceremonia contó con la presencia de la madre y el hermano del ex futbolista. Dolor en el último adiós al Morro García

La dirigencia de Godoy Cruz, con el presidente José Mansur a la cabeza, publicó un comunicado oficial en el que "lamenta" el fallecimiento del ex jugador. "Hemos guardado silencio hasta este momento por respeto a quien fuera nuestro máximo goleador y a su familia, hasta que estos fueran debidamente anoticiados", dice el escrito.

"Nos vemos en la obligación, ante las noticias y posteos en las redes sociales, de comunicar, tal como surge de algunos medios periodísticos y como lo sabe su entorno íntimo, que su drástica decisión fue tomada por problemas personales que arrastraba desde hace tiempo, totalmente ajenos a la relación con esta institución. No obstante esperaremos el cierre de la causa para que la justicia explique este lamentable hecho"", agregaron desde la entidad.

El texto finaliza diciendo que "el club acompañó profesionalmente a través de su cuerpo médico y profesionales externos como en su faz humana al querido 'Morro' en todo momento. Lamentablemente nadie pudo evitar su drástica decisión".

El Morro García, se convirtió en un ídolo del Tomba a fuerza de goles y su trato con los hinchas. En total, marcó 51 goles en su paso por el Tomba.