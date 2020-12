Así fueron las últimas horas de Uñac antes de ser internado por Covid 19

'Yo le hablé el sábado, me dijo que estaba todo bien', comenzó a relatar Roberto Gattoni, vicegobernador de la provincia, sobre lo que fueron las últimas horas de Sergio Uñac antes de ser internado por Covid 19. El ahora gobernador provisorio brindó detalles exclusivos a Canal 13.

El domingo se conoció la noticia de que Uñac se encontraba internado en el Hospital Rawson, por un cuadro de Covid 19. 'El domingo por la mañana temprano, él me llama y me dice que había amanecido con fiebre y con un poco de tos. Él me decía que le parecían síntomas de Covid 19', afirmó Gattoni.

La sensación de estar transitando un proceso sintomático de coronavirus, generó la preocupación instantánea en el gobernador y la inminente comunicación con Alejandra Venerando. 'Me dijo que había hablado con la ministra de Salud Pública, que era posible Covid 19', comentó el vicegobernador y allí terminó la comunicación.

El ex ministro de Hacienda y Finanza también detalló que posterior a esto llegó el test que dio positivo y una serie de pruebas que finalizaron con la internación de Sergio Uñac.

En cuanto a la posibilidad de ser un 'contacto estrecho' con el gobernador, el vice descartó un posible contagio y afirmó que la última vez que estuvo en contacto directo con Uñac fue durante la visita de Sergio Massa. Presidente de la Cámara de Diputados, y Mario Meoni, ministro de Transporte, a la provincia. Sucedió el pasado 17 de diciembre.

También, confirmó que la familia del gobernador se encuentra aislada y en buen estado de salud, al igual que Uñac. 'Salvo su situación las demás son todas buenas noticias', dijo.

Por último, Gattoni aseguró que será una semana tranquila en la gestión y tomó en cuenta que el próximo jueves hay asueto administrativo, mientras que el viernes es feriado por año nuevo. También, remarcó que tanto el fin de semana de Navidad como el próximo será para 'pasar en familia en casa', una modalidad que adoptarán todos los funcionarios para evitar contagios.