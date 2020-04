Tarjeta alimentar: ¿qué pasará con los que no recibieron la plata ni el plástico?

La cuarentena por la pandemia de Covid-19 generó una gran cantidad de trámites estancados y "congelados". En este marco, muchos de los beneficiarios de la Tarjeta Alimentar no percibieron la suma de abril y algunos ni siquiera recibieron el plástico.

En este sentido, Fabián Aballay, ministro de Desarrollo Humano de San Juan, anunció en teleconferencia que hay posibilidades de que los beneficiarios no pierdan el monto de meses transcurridos.

"Venimos interactuando con el ministerio de Desarrollo Social de la Nación para hacerles llegar todos los reclamos. Estamos analizando la posibilidad de que tanto aquellos que no recibieron el monto como los que aún no poseen la tarjeta porque no se las han podido entregar, que se puedan hacer efectivos los montos de los meses pasados en mayo, algo que sí recibió el resto", señaló Aballay.

El ministro aclaró que durante los operativos se logró "entregar unas 8 mil tarjetas, después hubo un compromiso desde Nación de entregar las otras. Cuando acreditaron los montos lo hicieron para 13 mil beneficiarios y quedaron 11 mil beneficiarios sin percibirlo", concluyó el funcionario.