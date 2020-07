'Generar trabajo tras la pandemia', el tema transversal del Acuerdo San Juan

View this post on Instagram

Concluimos la primera etapa del #AcuerdoSanJuan. Nos hemos encontrado con cientos de ideas, gracias al compromiso de todas y todos los que participan activamente en este espacio de diu00e1logo que consolida aquello que tanto anhelamos, construir una democracia participativa que desde las bases edifique la provincia que tanto sou00f1amos y nos merecemos.