Rodríguez Larreta: "Lo que vivimos ayer exactamente es lo contrario al diálogo"

En la tarde del jueves el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta se refirió como había prometido a los anuncios realizados por el Presidente de la Nación Alberto Fernández en el marco de reclamos de la Policía Bonaerense por el incremento de sueldos que provocaron protestas incluso en la misma Quinta de Olivos.

Larreta explicó que recibió un mensaje del primer mandatario un minuto antes de hacer el anuncio y "no le contesté", sostuvo. “Anoche muchos me preguntaban si estoy enojado. Y sí, obviamente, ¿cómo no voy a estar enojado? Ante una decisión improvisada, intempestiva, que atenta contra la unidad de los argentinos. ¿Cómo no me voy a enojar? Obvio. Una decisión en donde estamos perdiendo una oportunidad de construir un país distinto, un país en base al consenso. Más bien que me enoja, obviamente. Pero yo no voy a ser el que contribuya a agrandar esa grieta”, destacó.

El Jefe de Gobierno manifestó que: “Vamos a avanzar por los caminos institucionales que corresponden, defendiendo la Constitución, la autonomía de la Ciudad, el Estado de Derecho y, sobre todo, el diálogo y el consenso, que son los únicos caminos posibles para la Argentina”.

En cuanto a la inconstitucionalidad que el político opositor manifestó respecto a la quita de un punto de coparticipación a CABA y su presentación judicial dijo que: “La decisión que tomó ayer el Gobierno es inconstitucional y vamos a ir a la Corte a defender los derechos de la Ciudad. Mucha jurisprudencia dice que no se puede tomar una decisión así, y menos de un día para el otro".

También acusó que lo que se vivió el miércoles es un corte del diálogo y una evidente tensión de las relaciones entre Capital Federal y el Gobierno de Alberto Fernández: Lo que vivimos ayer es exactamente lo contrario al diálogo. Se eligió deteriorar la convivencia política que habíamos logrado. Para lograr la seguridad en la provincia de Buenos Aires se eligió la división. Nos encontramos con una medida intempestiva, inconsulta, que le saca fondos de la coparticipación a la ciudad de Buenos Aires para dárselos a la Provincia”.

