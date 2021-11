Votó Arancibia y denunció la instalación de búnkers en algunas escuelas

Pasadas las 9.30 de este domingo, el candidato a diputado nacional por el Frente Consenso Ischigualasto, Marcelo Arancibia, emitió su voto en el Colegio Don Bosco. Además, denunció la instalación de supuestos bunkers del Frente Todos en escuelas de Capital y Chimbas.

“En algunos departamentos, otros frentes están haciendo bunker afuera de las escuelas. Rápidamente con nuestros apoderados hemos hecho las presentaciones para que se deje sin efecto. Más allá de eso, nosotros tenemos la fiscalización en todas las escuelas. No tenemos otras denuncias más que estos 3 o 4 eventos de bunker que la Justicia Electoral intervino para desactivar”, comentó.

“Son bunkers electorales del frente oficialista. No puede haber aglomeración por parte de los frentes electorales. Nosotros lo pusimos en conocimiento al delegado de la Justicia Federal. Esto ha pasado en Chimbas, y en Concepción”, manifestó Arancibia.

Luego, agregó: “Son ilegales los bunkers, la finalidad es con afán electoralista. Estamos en veda, no se puede hacer campaña política. Las reglas están para cumplirlas y hoy que es un día importante para la ciudadanía hay que cumplir con rigor las reglas”, señalo.

Por otro lado, cuestionó la actitud de algunos funcionarios nacionales respecto a los resultados de las PASO. “No quiero romper la veda, pero quiero decir que parece que algunos funcionarios nacionales son más propensos a cambiar de ideología, pero no de carácter. Esperemos que quienes tiene en sus manos el deber de gobernar la nación no tomen y no asuman ese carácter como hicieron después de las PASO, lo que generó una debacle peor de la que veníamos haciendo”, dijo. Y añadió: “En ello gran parte depende del bienestar de la sociedad. Hoy la sociedad se va a expresar y va a hacer un análisis de la situación del país. Después de la manera en que la dirigencia y los funcionarios tomen y hagan esa lectura de lo que la sociedad va a expresar hoy día es importante para el presente y el futuro. Pero es más fácil que las personas cambien de ideología y no de carácter. Asique no soy muy optimista de lo que pase mañana”, sostuvo.

Por último, auguró una elección sencilla ya que se trata de 4 boletas y dijo que espera que los resultados sean rápidos y transparentes.