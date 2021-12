A 20 años de la caída de De la Rúa, el recuerdo de dos funcionarios sanjuaninos

El ex diputado Diego Seguí y el ex ministro de economía, Ricardo Ortiz en Banda Ancha rememorando el estallido del 2001 a 20 años.

La frase del famoso tango que reza ‘que 20 años no es nada’ aplicada al estallido de la crisis del 2001, puede parecer atinada o no, según de la edad de la persona que la interprete. Los que vivieron a flor de piel esa época por demás turbulenta del país, tienen recuerdos bien presentes de lo que aconteció no solo en noticieros, sino en la calle misma.

Para intentar reconstruir esos caóticos días de desenlace de algo que se venía cocinando hace tiempo, Diego Seguí, exdiputado UCR y Ricardo Ortiz, ministro de economía de la provincia en aquel entonces, pasaron por Banda Ancha y revelaron cuales fueron sus sensaciones y opiniones en el momento en que el país, casi literal, se prendía en llamas.

El radical reveló una anécdota que se dio antes de que De la Rúa asumiera. Seguí, por esos años integraba el foro de intendentes y concejales radicales en calidad de vicepresidente. Cuando se estaba formando y discutiendo el equipo económico de la naciente gestión, el sanjuanino preguntó en plena reunión cual era el plan para salir de la convertibilidad. Al unísono hicieron callar a Seguí y le pidieron que no vuelva a repetir tal cosa. ‘Para ese tiempo la convertibilidad era algo sacro. Ni siquiera había una chance de intentar una salida de la misma de una forma gradual. Para mí la forma de salir de la convertibilidad era en el principio, pero ellos no quisieron, y salimos de un modo violento’, comentó.

Seguí destacó debilidades de la política argentina, y sobre todo de la gestión de la Alianza en la cual, antes de que se dieran los 5 presidentes en una semana, meses atrás se cambiaban de ministros de economía constantemente. Fue entonces que ante la crisis económica generada por el sostenimiento de un modelo ya obsoleto, al presidente no se le ocurrió mejor idea que llamar al padre de la creatura, Domingo Caballo.

Otros de los puntos calves para que estallara el ánimo social fueron, según el ex diputado, el que la Alianza perdiera las elecciones intermedias, en las cuales saldría victorioso Duhalde y entraría por minoría Alfonsín. El otro punto sería la renuncia de Chacho Álvarez, la cual, para Seguí ‘debilitó muchísimo, fue una señal jodida para el gobierno, lo puso en una situación de debilidad.

Por su parte, Ricardo Ortiz, ministro de Economía provincial allá por el 2001, contó su experiencia y sensaciones de esos días en donde le tocó estar en Buenos Aires. ‘Debíamos cuatro meses de sueldos y aguinaldos’, recordó el ex funcionario, que como se dice popularmente ‘le tocó bailar con la más fea’, por ser el encargado de los números en San Juan en medio de algo que iba a estallar.

A Ortiz, el 19 y 20 de diciembre le tocó vivirlos en Buenos Aires. ‘Fue un final anunciado, desde mediado de julio cuando el FMI empezó a exigir y el gobierno no estaba en condiciones de cumplirle. Ese y otros puntos ocasionaron la debacle seis meses después', contó.

Para ese periodo violento y de pobreza extrema, el entonces gobernador Avelín le comunicó al radical que no sería candidato a diputado nacional, sino que asumiría un fierro caliente que nadie quería como el ministerio de economía. ‘Cuando el 2 de diciembre empezó el corralito, solo pude pagar el 25% de octubre, se debían 120 millones, y teníamos 10 mil pesos en casa’, recordó.

El día en que en todo el país salió a pedir por comida y entonar el famoso: ‘que se vayan todos’, el ex ministro de economía estaba en Casa Rosada en una reunión. Una de las soluciones que se barajaban era la de conformar una especie de coalición política para gobernar el país. El Justicialismo, con José Luis Gioja al frente, no aceptó y fue entonces que De La Rúa entró a su despacho y firmó su renuncia, para acto seguido irse de la manera que todos recuerdan, o ven cada 19 y 20 de diciembre en un nuevo aniversario del estallido: en Helicóptero.

Ortiz rememoró aquellos días de caos en la previa a la navidad. ‘La gente tenía hambre’, expresó y luego contó que antes de la primera fiesta el mismo salió a repartir mercadería en focos de conflicto, al igual que estuvo en hospitales repartiendo mercadería.