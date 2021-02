Martinazzo cruzó a Cáceres por su proyecto de violencia contra los hombres

La dirigente del PRO, Gimena Martinazzo, cruzó al diputado nacional, Eduardo Cáceres, por presentar un proyecto para prevenir la violencia contra los hombres. Aseguró que 'siempre hay excepciones' pero que el legislador, procesado por violencia de género contra ella, 'está tomando partido de su situación' para presentar la Ley Alejo, cuyo nombre se refiere a un joven asesinado por su ex pareja.

Martinazzo destacó que Cáceres 'tuvo ocho años para presentarlo y recién ahora le interesa. Entonces veo como que quiere minimizar el tema de la lucha contra la violencia de género, la lucha de las mujeres por un espacio para decir que nos atiendan bien y rápido, que nos proteja el Estado'. 'Él es parte del Estado lamentablemente', se explayó la dirigente ligada al macrismo.

Asimismo, expresó que no está en contra de los hombres pero que ellos pueden ir a la Policía, hacer la denuncia y se la toman. 'Que hable de falsa denuncia, cuando él (Cáceres) le hizo una falsa denuncia a Paola Miers, no tiene sustento. Lo peor es que está avalada por varios diputados que, creería yo, no saben y no tienen en sus manos el procesamiento Eduardo Cáceres', detalló Martinazzo.

La dirigente manifestó su malestar porque Cáceres ya está procesado lo cual implica, según ella, que no hay dudas sobre las pruebas que se presentaron. 'El juez lo dijo, no hay dudas de la autoría de este hombre en cuanto a la violencia. Hay muchos peritos que actuaron en el teléfono, en mi cuerpo que lo vieron los médicos y también en los testigos con pericias psicológicas', agregó.

Por último, remarcó que hay muchas pericias que indican que su ex pareja ejerció violencia y que dan cuenta de las características de su personalidad. 'Estoy molesta porque no sé quién lo está asesorando para que presente un proyecto de la violencia contra el hombre en la situación que estamos con el tema la violencia de género del que todos nos hemos hecho parte', concluyó.