Cornejo y las razones de la oposición blanda en San Juan

Este martes, el diputado provincial y presidente del PRO en San Juan, Enzo Cornejo, pasó por Banda Ancha y aseguró que el PRO está siendo responsable en San Juan, acompañando al gobernador Uñac en sus decisiones para combatir la pandemia del Covid 19.

En su rol de diputado, Cornejo recordó que todos los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) enviados por el ejecutivo los aprobaron desde el PRO. ‘El gobernador debe tener todas las herramientas necesarias para manejar esta situación sanitaria’, expresó.

Luego, el hombre de Cambiemos en San Juan, aseguró que no es momento de poner palos en la rueda, y que está seguro que juntos (oposición y oficialismo) saldrán adelante.

A diferencia de la actitud de la oposición en la provincia, Cornejo se distanció de lo que las decisiones tomadas por el presidente Fernández, afirmando que como mandatario no lo representa. Para ejemplificar, trajo el tema de debate actual entre el gobierno y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, calificando como un error, el haber suspendido las clases sin primero intentar un conceso con Larreta.

Hablando del accionar del PRO desde diciembre de 2019 a la fecha, el presidente del PRO señaló que, desde el partido, ellos consideraron que, en la pandemia, que lo que hace falta es que estén al lado de la gente. ‘La política tienen que quedar en segundo plano, no es el momento de hablar de candidaturas es hora de planificar, de actuar, y estar en contacto con la gente, la política de café no me representa’, manifestó.

Acerca de las PASO, Cornejo consideró que la decisión de suspender o posponerlas se debería tomar en el Congreso Nacional, buscando que haya un mayor consenso. Luego aseguró que la postura del partido a nivel nacional, será la que tome Patricia Bullrich.

Por último, el diputado contó que en el PRO todavía no hablaron de candidatos, ya que, a nivel nacional, el partido no habla de política, pero si la decisión es ir con lista propia, sin lugar a dudas lo harán.