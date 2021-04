La oposición advierte que no aceptaría frenar clases presenciales en San Juan

El pasado jueves la Justicia Federal ordenó a la Ciudad de Buenos Aires que suspenda el regreso presencial a las clases debido a la pandemia del coronavirus. Mientras que en San Juan las clases presenciales en burbuja y de forma virtual todavía se mantienen. En una entrevista en Banda Ancha al diputado provincial de Actuar, Gustavo Usín, advirtió que la oposición no aceptaría frenar las clases presenciales.

"Estoy seguro que la presencialidad y el contagio no van de la mano. En estos ámbitos bien controlados y siguiendo los protocolos se puede tener presencialidad en las escuelas", aseguró Usín. Asimismo, el diputado explicó que es importante apoyar "la salud, la economía y la educación" por lo que debe garantizarse la presencialidad en las escuelas sanjuaninas "a capa y espada".

En esta línea, Usín puntualizó que "nuestros niños no pueden perder un día más de clases" aunque reconoció que a "mayor circulación, mayor posibilidad de contagio". Por otro lado, el diputado provincial se refirió a la vacuna como "lo que nos va a solucionar en gran parte esta situación, teniendo en cuenta otros países, por ejemplo Israel". "Creo que el camino que hemos elegido es el correcto porque si no nos unimos en esta, no vamos a salir", finalizó.

