Tras la reunión del Acuerdo San Juan, diputados acompañarán las medidas

Tras la publicación del DNU con las nuevas restricciones que rigen desde este viernes con el objetivo de frenar los casos de coronavirus, el Gobierno provincial se reunió este jueves con miembros del Acuerdo San Juan para consensuar las restricciones. En este sentido, el diputado provincial, Sergio Miodowsky, adelantó que "vamos a acompañar al Gobierno" en cuanto a las medidas sanitarias a aplicar en San Juan.

Miodowsky explicó que la población sanjuanina "esta esperando el anuncio de las medidas" y recordó que "algunos sectores que están dentro del Acuerdo hace 13 meses que no pueden trabajar y es una situación preocupante". Pero, el diputado provincial puntualizó que "no somos ajenos a la crisis sanitaria del país".

Teniendo en cuenta la segunda ola de contagios, Miodowsky manifestó que el "Gobierno debe delinear los pasos a seguir y es muy importante que se puedan escuchar todas las voces del Acuerdo San Juan. Como oposición estamos acompañando como siempre lo hemos hecho, sin poner palos en la rueda".

Respecto a la posibilidad de que se les restrinjan los horarios de actividades sociales, el diputado provincial puntualizó que "la idea no es cerrar las actividades, si no tomar las medidas necesarias para que no siga avanzando la pandemia. Todavía se está evaluando el tema".