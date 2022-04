Caselles: ‘No descarto ni niego el deseo de alguna vez trabajar con Conti’

El pasado viernes la diputada nacional del Frente de Todos, Graciela Caselles estuvo en Banda Ancha y declaró: ‘no descarto ni niego el deseo de alguna vez trabajar con Conti’. La dirigente aseguró tener respeto y admiración por el experimentado dirigente. Además, señaló que Sergio Uñac puede presentarse para un tercer mandato y pidió ver al bloquismo disputando la gobernación en 2023.

‘Yo tengo un cariño muy grande para con él (Conti), por más que el camino nos haya hecho transitar situaciones políticas distintas, a Enrique le tengo un respeto y admiración especial’, manifestó la dirigente bloquista.

Luego, la legisladora rememoró cuando trabajó con el bloquista disidente, cuando este fue intendente de Capital. ‘Yo fui en su gestión la directora de Acción Social e hicimos cosas que hasta hoy se recuerdan, traspasamos muchas barreras’, sostuvo Caselles.

La diputada del Frente de Todos se alegró de que Conti pueda seguir trabajando en la política y, acto seguido, señaló que no hay que descartar que alguna vez vuelvan a trabajar juntos. ‘Desde ya el respeto existe’, expresó la experimentada dirigente del partido de la estrella.

Rueda en Rivadavia

Consultada sobre la posibilidad de que Luis Rueda vaya por la intendencia de Rivadavia, Caselles sostuvo que el presidente del Bloquismo en el departamento ‘anda muy bien’ y que ‘la idea es muy positiva’. Luego agregó ‘Él estuvo en momentos difíciles del partido, cuando muchos se fueron y casi desaparece’.

Por último, Caselles aseguró que en el bloquismo se propusieron que en esta etapa tienen que jugar en cabezas de muchas listas, y que ‘Rueda entendió el proceso, y va canalizando un montón de escuchas y en Rivadavia se da un contexto oportuno para pensar. A mí me gusta, me entusiasma la idea, y me parece que a mucha gente también’, finalizó.