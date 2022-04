Alberto Hensel: "Nos quitaron derechos sociales, políticos y la identidad"

Este jueves 24 de marzo se llevó a cabo el acto en conmemoración del 46º Aniversario del Último Golpe Cívico-Militar, en el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. El mismo tuvo lugar en ex Legislatura Provincial, ubicada en calle Urquiza. Por este motivo asistieron varios funcionarios que acompañaron al gobernador de San Juan. Algunos de los discursos de que sobresalieron fueron los emitidos por Alberto Hensel, quien es el Ministro de Gobierno y Hector Cevinelli quien es ex preso político.

Es así como el Ministro de Gobierno, Alberto Hensel declaró que “hubo un plan para sustituir en América Latina a los gobiernos democráticos y reemplazarlos por gobiernos dictatoriales. El 24 de marzo de 1976 marcó un antes y un después en nuestro país. Lo peor que nos pasó es querer quitarnos la libertad de pensar". Del mismo modo el funcionario provincial, con amplia trayectoria en la política señaló "Nos quitaron derechos sociales, políticos, económicos y culturales, además de la identidad". Sumado a ello indicó "Imponer como sistema la tortura, la desaparición forzada es imperdonable, que tuvo un objetivo: quebrarnos, quebrar la voluntad, la psiquis y los corazones de los argentinos".

Por consiguiente añadió "No obstante, el hecho de que hoy estemos reunidos con todos los que luchar por los derechos humanos, marcan que no estamos dispuestos a justificar lo que hizo el Estado. El Estado debe garantizar los derechos y la libertad”. A ello le sumó “Todos los que estamos acá, demuestra que no nos han vencido y que trabajamos para el Nunca más. Seguiremos trabajando por la memoria”.

Este acto fue de suma importancia ya que participo Héctor Cevinelli, expreso político. Él indicó “el proyecto que quisieron imponer requería gran represión. Multiplicaron la deuda por 10. Nada fue igual. El oprimir fue oprimir a la oposición política". Luego mencionó "Muchos fueron privaron de la vida".

De este modo Héctor recordó "Fui secuestrado el 12 de marzo. Me sacaron de mi casa. Soy un hombre de suerte, porque conservé la vida. Cada minuto de tortura, esperaba la muerte. No hay que olvidar esto. La Argentina necesita recuperar la memoria, entender por qué pasó esto. Nunca más es la palabra que nos reivindica”.