Franco Aranda aseguró que jamás atacó la figura ni la gestión del Gobernador

El licenciado Franco Aranda, ex intendente de la Capital y ex director del Banco San Juan, representando al estado provincial en la entidad crediticia, dejó varios conceptos en el programa Banda Ancha respecto a su situación política.

Hace algunos días fue reemplazado en su cargo por el ex Ministro Andrés Díaz Cano por decreto del Gobernador Sergio Uñac y a nadie escapa que esto está ligado a su trabajo en el Frente Renovador además de expresiones que manifestó en medios respecto a la realidad local.

Franco Aranda destacó que: "a mí me da pena que porque uno tenga un pensamiento diferente no podamos trabajar todos juntos, lo que no quiere decir que yo no vaya seguir trabajando en política dentro del Frente de Todos". Insistió en que las coaliciones conformadas por diferentes partidos tienen que tener diferentes pensamientos porque es enriquecedor, "no tiene que haber uniformidad de pensamientos, poder expresarse es sano", dijo, al tiempo que remarcó que: "jamás van a encontrar que yo esté atacando la gestión del Gobernador ni la figura del Gobernador, si, por supuesto, siempre voy a decir lo que pienso", dijo Aranda.

En cuanto a la posibilidad de una candidatura a Gobernador por parte del ex intendente de la Capital, aseguró que el tiene la responsabilidad de armar el Frente Renovador en toda la provincia, "venimos bien, en poco tiempo hemos logrado bastante, después se verá".

En el diálogo también analizó la realidad económica actual y diferenció lo que está sucediendo en Argentina ahora con lo del año 2001. Destacó que hay un espiral inflacionario que empuja a un malhumor social sobre todo porque a la gente le está costando llegar a fin de mes pero de acuerdo a análisis que se han realizado "no estamos como en el 2001". "Hay sectores a los que le está yendo bien: el campo, la agroindustria, al turismo le está yendo bien", sostuvo.

"Porqué voy al 2001 porque en ese momento hubo una crisis mayor que la actual y se pudo salir". Destacó que la única forma de salir es con acuerdos políticos, "así se salió de la crisis cuando estábamos en default".

Según Aranda hay que generar un marco de condiciones generadas por un acuerdo político. En ese sentido destacó la figura de Sergio Massa que viene generando un "buen trabajo tratando de buscar consensos dentro del Frente de Todos y con la oposición". De todas maneras Massa todas las decisiones que viene tomando las tomó "pensando más en el país que en su persona, el va a seguir teniendo la misma mirada, se trata de resolver problemas que afectan a los Argentinos".