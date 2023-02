Elecciones 2023: los frentes electorales ultiman detalles con vistas a la oficialización

Este viernes se realizó en la mañana la primera reunión con la Justicia Electoral Provincial con representantes de partidos políticos, de cara a las elecciones que se llevarán adelante en San Juan el 14 de Mayo. Jorge Oribe, apoderado del PJ, dio detalles al móvil de Canal 13 de lo que ocurrió.

"En esta reunión que nos ha citado el Tribunal Electoral Provincial, la primera de una serie de reuniones que van a haber. Se han planteado distintas cuestiones operativas, más que nada maneras en que se van a presentar distintas agrupaciones, presentación de avales y cuestiones que son operativas a la elección, de qué manera tendremos que manejarnos las agrupaciones políticas al momento de presentación de candidato, sub agrupaciones y demás", dijo.

Además Oribe manifestó que "va a haber una próxima reunión en la cual las distintas agrupaciones vamos a presentar cuáles son las características que pensamos que corresponde que se utilicen para la confección, medidas, de los votos. Será el tribunal que defina cuáles son las medidas de los nuevos votos".

Acerca de la situación que se ha generado en nombres de frentes y subagrupaciones por el uso de la palabra San Juan, Oribe explicó que "no, no es el ámbito, no era la oportunidad, no se ha tratado ese tema en esta oportunidad. Ha sodo aclarado por el propio tribunal que se iba a tratar solo cuestines operativas respecto a las próximas elecciones".

