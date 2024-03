Villa de UPCN admite que la 'tranquilidad' de sus afiliados se debe a que prefieren este gobierno

Este lunes por la mañana, el histórico secretario gremial de UPCN José "Pepe" Villa realizó su paso por Banda Ancha, donde en exclusiva habló acerca de los sueldos de los estatales y de cómo se percibe el sector gremialista en donde él nuclea a una gran cantidad de trabajadores que, aparentemente, están alineados con las políticas del libertario y actual presidente Javier Milei, ya que percibe una sensación de tranquilidad en exigir sus sueldos.

Según Villa, hay un 50% de aprobación según las últimas encuestas nacionales. El referente dijo que lo percibe asi aunque no quieran admitir el favoritismo con este actual gobierno debido en parte a la postura política del gremialista: "Ojo, nosotros vamos a hacer un ajuste pero más tranquilo" expresó, destacando que este modelo económico es maquiavélico.

Acerca de una posible recuperación en los salarios, el referente de UPCN dijo que no cree que suceda: "Con que inversiones van a venir, si nadie tiene seguridad jurídica" admitió. Además percibió este panorama aún más irreversible debido a la caída de las importaciones en los principales productos de exportación, como la negativa para exportar soja a China o no comercializar con Brasil por tener ideologías políticas socialistas que difieren con las del presidente Milei.

Sin embargo, Villa admitió que sus afiliados prefieren a Milei, pero señaló que eso no es motivo para ser muy paciente con las paritarias: "No podemos ir a discutir y pedir barbaridades, no se debe ir a debatir sin tener los números de la coparticipación de la provincia, lo que viene de la nación es del 85% y lo otro es de la provincia" señaló. Además expresó que la coparticipación tiene que llegar lo que es por ley, pero que lo de lo no coparticipable nunca llega: "Es una caída tremenda, pero les importa menos que los coparticipables" expresó.

Villa sentenció que a la gente no le importa: "Mientras la gente aguante, no hay autoconvocados y es una señal" . También declaró que cada uno juega su juego en pos de ganar una elección, pero que la problemática está en gobernar. Y que, además, se aseguraron de que la gente quisiera más cambiar de gobierno por encima de ganar mejores sueldos, ya que la gente cambio su perspectiva no en base a sus salarios, sino a sacar a quienes eran más corruptos: "Los peronistas también tenemos que hacer una autocrítica, yo no quiero estar más" apuntó Villa al referirse a los dirigentes que representan a la actual oposición.