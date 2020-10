El nuevo partido político que tiene afinidad con Juntos por el Cambio

Un nuevo partido político vio la vida este 2020 en Argentina. Se trata de los Jóvenes Republicanos, que a través de una convocatoria realizada por redes sociales, ya cuenta con casi 1.000 miembros en todo el país y casi 100 militantes en San Juan. Uno de los referentes del incipiente movimiento en la provincia, Braian Martínez, contó en Canal 13 que la organización reúne a jóvenes con la necesidad de sentirse cómodos con la política y una militancia activa.

Martínez comentó que el naciente partido tiene buena afinidad con dirigentes de Juntos por el Cambio. En ese sentido, el joven contó que las diferentes charlas que vienen teniendo suelen ser dadas por dirigentes que estuvieron en el anterior periodo de gobierno. De todos modos, el militante señaló que tiene una apertura a dirigentes de otros partidos, aunque no precisó de qué color político.

‘Nuestra idea es brindar a la juventud un espacio, donde no respondamos a ningún dirigente político’, expresó el joven y añadió luego que el objetivo es que los Jjóvenes con ideas y valores republicanos se acerquen al espacio que viene en pleno crecimiento en la provincia.

Además, Martínez indicó que, a pesar de la imposibilidad para reunirse por la pandemia, están contentos porque jóvenes de distintos departamentos se están sumando. De los distritos nombrados por el joven militante se destacan San Martín, Angaco, Jáchal e Iglesia.

Desde el nuevo movimiento político aseguran que el deseo no es que el gobierno nacional no termine su mandato. ‘No estamos en contra de la democracia, somos respetuosos de lo que la gente voto el año pasado, pero creemos que algunas medidas no fueron bien tomadas’, manifestó.

Martínez expresó que el deseo de los Jóvenes Republicanos es que al gobierno le vaya bien. ‘Si al gobierno le va bien, a nosotros nos va bien’, dijo.