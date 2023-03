Guevara: "A Fabián Martín le mandan el casette de CABA y eso repite"

Este miércoles Francisco Guevara, candidato a intendente de Rivadavia y actual secretario de Estado de Ambiente, dialogó sobre las campañas que llevan adelante en la órbita de su gestión sobre el cuidado del medio ambiente, pero se metió de lleno también en el ámbito político de cara a las elecciones del 14 de mayo.

"A Fabián Martín le mandan el casette de CABA y eso repite", dijo sobre el actual edil rivadaviense, y sostuvo que "la gestión de Rivadavia se convirtió en una gestión 'placera' "

"Los municipales en Rivadavia están frustrados ya, decepcionados, primero porque tienen muy bajos sueldos", dijo sobre el conflicto que actualmente existe en el departamento con este sector de trabajadores. Y dio el ejemplo de "un chofer de la Policía Comunal está muy por debajo del salario mínimo vital y móvil. Después tenés otro problema con los recolectores también, no llegan a 20 mil - 22 mil pesos".

"Encima de bajos sueldos no tienen perspectiva, no hay previsibilidad, motivación, entonces lo que hay que hacer primero es ordenar adentro del municipio, hay que reestructurar la planta política, hay muchas direcciones, subdirecciones", dijo Guevara.

"Hay que generar algún tipo de estatuto o algo municipal que genere motivación, previsibilidad y trasparencia al momento del pase a planta o el ingreso como contratado. Todo eso en Rivadavia hoy no está. Si asumo como intendente lo primero que hay que hacer es ordenar adentro del municipio", dijo el candidato.

Luego tuvo declaraciones hacia la figura del intendente Fabián Martín, quien "plantea la grieta y después va a un carnaval y se saca una foto diciendo antigrieta, no acompaña sus discursos con sus hechos", luego de que el edil rivadaviense participara el Carnaval de Chimbas y se tomara una foto con su par chimbero, Fabián Gramajo.

"Los rivadavienses ya nos hemos dado cuenta que es un modelo agotado"- Guevara.

"Se han logrado algunas cosas importantes en el departamento, pero los rivadavienses nos hemos dado cuenta que faltan muchas otras", dijo Guevara.

"Ahora cuando él plantea lo de los 20 años (del kirchnerismo) son casettes que le envían de CABA, es automático. Cuando desde el macrismo generan estos discursos empiezan todos los candidatos territoriales a decir lo mismo", dijo también.

"Me gustaría que tenga un poco más de contenido y ver qué propuestas hay, porque desde la oposición, yo soy oposición en Rivadavia, no critico si no que propongo lo que falta que son muchísimas cosas las que faltan", sostuvo el funcionario.

"Desde la oposición provincial es el casette agotado 20 años del kirchnerismo, y la alternancia" - Guevara.



"En Rivadavia habrá que discutir un modelo de gestión. Hoy Rivadavia hoy no tiene ordenado adentro del municipio, no tienen hacia afuera un proyecto o modelo municipal", dijo también.

"No tenemos ni salas velatorias siendo que tenemos casi 100.000 habitantes. parece que la gestión actual. Fabián Martín, que se termina en 7 meses, se olvida que el Peronismo en San Juan fue quien tomó una ley de coparticipación para todos los municipios, y fue esta gestión de Uñac quien dio la posibilidad de brindarle herramientas a soluciones de los vecinos de Rivadavia que él no gestionó"

Finalmente tildó a la gestión del intendente Fabián Martín, como una gestión "placera" en relación a la cantidad de plazas que el edil inauguró en los últimos meses.

(Martín) "se está dedicando a inaugurar placitas, esta gestión en el último tiempo se ha convertido en una gestión placera. Eso ha sido los últimos dos o tres meses; yendo a barrios que ponen dos toboganes, un columpio, pintan los bancos de cemento que ya están y hacen una inauguración de una plaza y ni siquiera le han puesto foco LED, le ponen foco blanco", sostuvo Guevara. "los vecinos nos hemos dado cuenta de eso", agregó.

Y además el candidato manifestó que actualmente, "no tenemos centro cultural, microestadio para ser sede de eventos deportivos importantes, un centro comercial ordenado".