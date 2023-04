Uñac aseguró que la decisión de Alberto Fernández debería traer alivio

El gobernador Sergio Uñac charló con el móvil de Canal 13 previo a la entrega de escrituras a más de cien sanjuaninos en el Teatro Sarmiento. En este marco, el mandatario señaló que conoció la determinación de no presentarse a una reelección del presidente Alberto Fernández a través de los medios.

En este sentido, Uñac dijo en el móvil de este medio que se enteró por los medios de comunicación, mientras se dirigía a la primera actividad oficial de la mañana de este viernes. Además consideró el gesto del presidente como positivo y que debería traer alivio al actual escenario económico y político a nivel nacional.

Concretamente indicó 'yo no he tenido ningún contacto con él todavía. Las decisiones personales no se discuten, quizás ni hasta se analizan. Creo que pasan por su interior ese análisis que habrá hecho de las cosas que lo han llevado a tomar estas determinaciones, las cuales son muy respetadas las decisiones de ser así'.