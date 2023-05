Andino: "Siempre estuve con Uñac, nunca consideré ir con otro candidato"

Este martes pasó por Banda Ancha Cristian Andino, quien es candidato a vicegobernador en fórmula que encabeza Sergio Uñac como gobernador. En el día de su cumpleaños, señaló cuáles son sus expectativas con las elecciones venideras y como afronta la campaña electoral.

Andino en la actualidad es el intendente de San Martín, pero a la vez es candidato en una de las listas del frente San Juan por Todos. En este sentido, expresó: 'estamos en una etapa distinta, hemos estado en otras elecciones, pero hoy estoy recorriendo la provincia de San Juan acompañando a Sergio'

Esta es una campaña diferente a otras, no solo por el sistema electoral sino también por el notable protagonismo que han tomado los compañeros de fórmula de cada lista. Por esto mencionó 'somos todos colegas en las intendencias, tenemos una muy buena relación. Pero no sé muy bien cómo están llevando sus estrategias electorales'. En su caso detalló que al haber poco tiempo, y muchos candidatos, han tomado la decisión de dividirse para llegar a cada rincón de San Juan.

Uñac, hace una semana tuvo un mano a mano en Banda Ancha y explicó la razón de su elección de compañero de fórmula. Sobre ello dijo: 'en algún momento se me preguntó cuál iba a ser mi rol y yo lo que tengo claro son los conceptos de equipo. Por eso mi respuesta siempre fue que yo integro un equipo y que este equipo tiene a alguien que dirige que es Sergio Uñac. Entonces, cuando uno juega, debe aceptar la mirada integral y tenemos que dejar de lado de las aspiraciones personales'. Además, declaró que él no sabía nada de la elección de fórmula hasta después de que él mismo anunciará que sería candidato a diputado por su departamento. 'Yo anuncié la candidatura a las 9 y a las 11 me llama Sergio. Con eso cambió todo' mencionó.

Las propuestas son las bases de una elección y según Andino 'con Sergio entendemos la política desde la propuesta y la única manera de llevar la propuesta es recorriendo en la provincia de San Juan'. En la misma línea aludió que lo que ellos buscan tener el mano a mano con la gente y mostrar su carta a de presentación que es lo que han generado durante sus gestiones.

En caso de resultar electo, expresó que será lo más ejecutador posible. 'Más allá de lo institucional que es conducir la cámara de diputados, vamos a recorrer la provincia para conocer los problemas de la gente, los sueños de los sanjuaninos y toda esa información traérsela al gobernador para que tome las mejores decisiones. Esa va a ser la impronta que le puedo dar yo al puesto' comentó.

El actual sistema electoral enfrenta dos listas, sobre ello mencionó 'los dos integramos un frente, tenemos similitudes y puntos de desencuentro. Después del 14 de mayo lo que vamos a hacer sumar. Además, va a ser necesario el consenso porque en la Cámara de Diputados van a haber diversas expresiones'.

Durante el fin de semana, en San Martín inauguraron el Polo Tecnológico, que tiene como objetivo del mismo es promover y fomentar una cultura innovadora, territorial e inclusiva, orientada a disminuir las asimetrías en el acceso al conocimiento científico y tecnológico en el departamento. En este sentido, expresó "Es una gran apuesta, me emociono porque ahí funciona la política".