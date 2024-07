Colombo les puso freno a los apurados por cerrar con Milei

Lo que no hizo Enzo Cornejo, fue lo que hizo Rodolfo Colombo. Mientras el presidente del PRO en San Juan jugó al distraído frente al embate bullrichista que desafía a Juntos por el Cambio a irse con Javier Milei, el jefe de asesores del gobernador les puso freno en el acto. A todos.



Fue este martes en Banda Ancha, en pleno feriado nacional. El gobernador amaneció en Tucumán, luego de firmar el Pacto de Mayo que tanto necesitaba el presidente para enviar una señal de consenso político luego de un primer semestre marcado por la hostilidad de la Casa Rosada.



Colombo lo puso en esos términos. Para el jefe de asesores del gobernador, el pacto le dio cuerpo a Milei, muy afectado por su debilidad política. Según el fundador de ACTUAR, firmar el pacto fue un gesto de madurez de parte de quienes decidieron acompañarlo.



La urgencia del presidente quedó estampada en el galope del riesgo país. Los mercados no acompañaron ni siquiera luego de la sanción de la Ley Bases. El respaldo político exhibido en la Casa de Tucumán era imprescindible.



'Milei lo necesitaba', repitió una y otra vez Colombo. Fue su manera de ponderar el rol que hoy desempeñan los gobernadores dialoguistas, entre ellos Orrego. Por lo tanto, sería una relación de dependencia mutua. No una subordinación al humor de Milei sino una negociación política en el más puro de los sentidos.



Después de la explosión del PRO a nivel nacional, con el desplazamiento de Patricia Bullrich de la asamblea partidaria por una operación de Mauricio Macri, los halcones se pintaron para la guerra. El lunes en Banda Ancha la referente de Pato en San Juan, Eugenia Raverta, fue desafiante.



Dijo que el 2025 los encontrará con Milei y en contra de Milei. Sin medias tintas. Ella ya se integró a la mesa que componen ADN y La Libertad Avanza, entre otras expresiones del espacio violeta. Y desafió a sus pares del macrismo a que se definan. Si no acompañan el proyecto del presidente, entonces estarán en su contra.



Después de un largo silencio, Cornejo habló el lunes por la noche en el programa de Canal 13 'Más allá de las Noticias'. Sin estridencias, aseguró que están acompañando al presidente, pero como oposición. Y que dentro del PRO aceptan 'al que piensa diferente'.



Cornejo no puede chocar frontalmente contra Raverta porque sería tanto como declararle la guerra a Bullrich. Y la moneda está en el aire. Cornejo ya jugó con Horacio Rodríguez Larreta en la primaria del 2023 y le tocó perder con la halcona. ¿Acaso alguien la da por extinta?



Sin mencionar nombres propios, Colombo fue mucho más enérgico que Cornejo para separar a Orrego del enchastre del PRO. Dijo que Juntos por el Cambio en San Juan tiene una columna vertebral provincial que es el partido Producción y Trabajo. El resto, acompaña. Como diría Manuel Adorni: fin.



Esta definición va de la mano con otra anterior: los gobernadores de Juntos por el Cambio hoy representan el poder territorial que le queda al frente, reducido a tercera fuerza en la compulsa presidencial de octubre del año pasado.



Por lo tanto, la reconfiguración de este sector necesariamente vendrá de los mandatarios provinciales. Fue otro tiro por elevación contra Macri, Bullrich y los apurados por tomar posición a favor o en contra de Milei.



'Hoy no lo estamos debatiendo', dijo el jefe de asesores del gobernador. O, en otras palabras, que el PRO resuelva sus cuestiones sin salpicar a la gestión provincial. La adhesión al proyecto del presidente no figura en la agenda de Orrego. Apoyo institucional y político, sí. Alianza prematura e incondicional, no.



'A mí no me gustan las antinomias de con o sin. Eso le ha hecho mucho mal al país', dijo Colombo. Sonó bastante parecido al discurso de Larreta. Su moderación perdió frente al temperamento combativo de Bullrich en la primaria de 2023.



Sin embargo, la realidad es dinámica. ¿Acaso alguien sabe cómo llegará la Argentina a las elecciones legislativas de mitad de mandato el año que viene? Falta mucho. La prudencia será la mejor consejera.



Un alto colaborador de Orrego -que prefiere no hablar en público por estos días- reflexionó en una conversación reservada, el lunes pasado. Según él, la gente está redefiniendo la democracia. En el círculo más cercano al gobernador entienden que el reparto de fuerzas llegó para quedarse. Que los tiempos de mayorías arrasadoras y elecciones polarizadas ya pasaron.



Todo encaja a la perfección. Nadie espere que Orrego entregue su capital político a La Libertad Avanza. Ni que deje al PRO meterle ruido en el gobierno.





JAQUE MATE