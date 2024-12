Peluc cruzó a los gobernadores por la no votación del Presupuesto 2025

José Peluc pasó por el último programa de Banda Ancha y dejó varios títulos. Uno de ellos se originó cuando fue consultado por la no votación del Presupuesto 2025. El diputado de La Libertad Avanza cruzó a los gobernadores por la no votación, asegurando que fue un error que cometieron los mandatarios.

"Creo que es un error no tener presupuesto, creo que es un error que los gobernadores no se pongan de acuerdo en cuestiones que no peligren el déficit fiscal", sostuvo el legislador nacional. Luego los cruzó expresando: "Si ellos piensan tanto en su gente como lo viven diciendo, deben entender que el déficit cero es algo que tienen que respetar porque le viene bien al país"

Peluc aseguró que no fue intención del Gobierno Nacional afrontar el 2025 sin presupuesto. Redoblando la apuesta, el diputado indicó que la no votación se debió a que los gobernadores no se pudieron de acuerdo por mezquindades. “Todos quieren, quieren, quieren y esto de dónde va a salir, si la caja es una sola", afirmó.

El diputado libertario fue a más expresando: “Es cuando tu hijo quiere el juguetito, la hamburguesa, el este y el otro y vos le decís el bolsillo del papá es uno solo"

Para Peluc desde las provincias tienen que tener un mayor compromiso al Gobierno Nacional, y respetar “el esfuerzo que hizo la gente”, refiriéndose a la motosierra que pasó el gobierno libertario.

"No consensuaron algo que cierre, respetando el esfuerzo que hizo la gente, que el presidente no lo va a tirar a la borda, desde ningún punto de vista", sentenció.