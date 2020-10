Conocé el respirador de bajo costo 100% sanjuanino

Un grupo de tres sanjuaninos logró construir un respirador a un muy bajo costo. Se trata de Hector Molina, Pedro Bocca y Manuel Galdeano, tres investigadores de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), que lograron armar este artefacto con componentes que son muy fáciles de conseguir.

Los encargados de construir este respirador fueron los ingenieros Manuel Galdeano, Pedro Bocca, y Héctor Molina, quienes se desempeñan habitualmente como docentes del Departamento Electromecánica de la Facultad de Ingeniería de la UNSJ. Molina manifestó que la idea surgió al ver la complicada situación que vivían otros países debido al Covid-19.

"Surgió al ver lo que estaba sucediendo en otros países, donde tenían que tomar la decisión de a quien ventilar y a quien no", reveló el inventor. Este proyecto comenzó a llevarse a cabo desde el mes de marzo en conjunto con autoridades del Hospital Rawson. Estos integrantes del área clínica del nosocomio evaluaron el aparato y les manifestaron algunos cambios que debían realizar para que cubriera todas las necesidades que tenían.

Debido a esto este respirador ha sufrido ido evolucionando con el tiempo, con el objetivo de que sea de gran ayuda para los profesionales de la salud de la provincia. Sin embargo luego de varias modificaciones este equipo de trabajo logró construir lo que para ellos ya es un modelo final.

"Ya cubre todas las necesidades técnicas para poder ventilar a los pacientes. Ha sido una tarea muy importante. Es el trabajo de muchos meses", aseguraron ante las cámaras de Canal 13. Estos ingenieros manifestaron que este respirador lo que hace es automatizar el uso de la bolsa Ambu, evitando que un trabajador de la salud tenga que estar apretándola ya que este artefacto ventila de manera automática al paciente.

Sin embargo se aclaró que este invento no cumple las mismas funciones que un respirador artificial, si no que lo que hace es ventilar a los enfermos que lo necesiten. Se mencionó que esta máquina será utilizada en pacientes que hayan usado un respirador pero que han mejorado un poco su estado de salud, por lo que ya no necesitan depender 100% de este artefacto.

Este equipo de trabajo contó que lo más difícil de esta creación, fue que las autoridades de Salud les pidieron que fuera lo más económico posible. Debido a esto tuvieron que trabajar intensamente para poder optimizar los recursos. Afortunadamente pudieron lograrlo y este respirador esta construido con piezas que son fáciles de conseguir en San Juan.

Finalmente se mencionó que por el momento sólo se ha creado uno de estos respiradores que se ha entregado al Área de Ingeniería Clínica para que evalúen si la parte tecnológica esta apta. Desde ahí, si confirman que el aparato esta en condiciones, será enviado a Salud Pública donde lo estudiarán y definirán si finalmente necesitan que se fabriquen más.