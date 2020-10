Quieren demandar a empresas con concesiones mineras por no invertir

Armando Guevara, propietario de un campo de 3.200 hectáreas donde se desarrollan importantes proyectos mineros de San Juan, reveló en comunicación con Canal 13 que demandará a las empresas que ocupan sus tierras ya que en más de 20 años no han invertido un sólo peso y se dedican a vender en millones de dólares sus concesiones mineras. "La minería se ha transformado en un tema inmobiliario donde unos pocos vivos tienen las concesiones mineras", expresó.

Este superficiario, propietario de un campo de más de 3.200 hectáreas ubicado en Calingasta, contó que hace años que tiene problemas con los proyectos mineros que se están realizando en su terreno. Mencionó que por ejemplo "Proyecto Los Azules", parte de "Pachón", "Fortescue" y "Altar", están asentados en estas tierras. Lo que sucede es que estas empresas en más de 20 años no han invertido nunca, siendo que este fue uno de los requisitos para que es Estado Provincial les otorgara una concesión minera.

"Nunca se convirtieron en proyectos de explotación, porque no invierten. Venden las concesiones mineras en millones de dólares. Este dinero no pasa por la Argentina, pasa por el exterior y en San Juan no queda un sólo centavo. La minería se ha transformado en un negocio inmobiliario, donde unos pocos vivos tienen las concesiones mineras", expresó.

"Me hacen caminos, me usan la tierra, me hacen campamentos, me usan el agua. Esto esta previsto por el Código de Minería, me deben indemnizar por daños y perjuicios. No sólo he pedido que se me pague. He pedido la caducidad de las concesiones mineras por falta de inversión. No se cumple nada", reveló el entrevistado.

En relación a esta problemática Guevara mencionó que prácticamente la única mina que esta explotando realmente en San Juan es Barrick. "San Juan es la séptima provincia exportadora del país gracias a la minería, la provincia exporta 1.200 millones de dólares. La minería es imprescindible para la provincia, en eso estamos de acuerdo. Pero lo que pasa es que en San Juan si se acaba Barrick, se acaba la minería", reflexionó.

"He presentado más de 120 escritos en el Ministerio de Minería. Tardan cuatro meses en agregar un escrito en un expediente. Tendría que ser uno de los Ministerios más importantes de la provincia, pero es un ministerio que no funciona. Lo concreto es que no he recibido ninguna respuesta. La situación se esta poniendo muy mal. Yo tengo que pedir un amparo por mora", declaró.

Siguiendo con este conflicto el afectado contó que para justificar este no pago de las indemnizaciones durante más de 20 años, las empresas pagan una multa de 600.000 pesos que no cubre todo el daño que se le ha generado. "Vos no podes renovar una fianza durante 20 años. Le estoy dando una mano al gobierno para posibilitar que declare caducas las concesiones de empresas que no inviertan y que se las otorguen a otras que si inviertan", reflexionó.

Finalmente el abogado reveló que él no es el único propietario que esta pasando por esta situación, por lo que para ayudar a todas estas personas ha tomado la decisión de crear la Asociación Sanjuanina de Superficiarios Mineros. Si bien en este momento tiene pocos integrantes, Guevara esta seguro que con el paso del tiempo se van a sumar muchos más colegas.