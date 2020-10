El doctor que habló de 'maricones' en vivo, será denunciado por discriminación

Recientemente se viralizó en las redes sociales el extracto de la entrevista a un médico de Media Agua, llamado Jorge Luis Gil, en donde el profesional hablaba de "los maricones" y de que él era un "macho alfa". Acerca de esto desde la delegación del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) en San Juan, aseguraron que este doctor será denunciando por discriminación en el corto plazo.

Un médico de la localidad de Media Agua, llamado Jorge Luis Gil, será denunciado por discriminación al haber emitido un mensaje homofóbico en un medio de comunicación local cuando estaba siendo entrevistado. Rodolfo Domínguez, delegado del INADI en San Juan, contó que hay varias organizaciones que han consultado cuáles son los pasos a seguir para realizar una presentación en contra del profesional de la salud.

"Hemos recibido consultas desde organizaciones de la Sociedad Civil que representan a colectivos en la provincia, para hacer la denuncia correspondiente. Nosotros les planteamos cuáles son los pasos a seguir en este contexto de pandemia. Ya han sido asesoradas", expreso Domínguez dando a entender que el sanjuanino efectivamente será denunciado.

El delegado del INADI contó que en este tipo de casos lo que se hace es recibir las denuncias, que serán analizadas por los abogados de la sede en San Juan. Posteriormente esto es enviado a Buenos Aires donde decidirán si hubo un hecho de discriminación o no. En el medio de este proceso existe la posibilidad de llegar a un acuerdo entre ambas partes y que la denuncia termine en un arreglo.

Finalmente cabe destacar que las palabras del doctor Gil que desataron toda esta polémica fueron las siguientes: "los tibios, los cobardes, los maricones, los fríos, los grises son gente inmunda que no pertenece a mi mundo. Orgullosamente soy macho, macho alfa y me las banco dentro de la ley y fuera de la ley". Acerca de estas declaraciones Domínguez mencionó que: "No se puede decir cualquier cosa que agreda, insulte, ofenda y a su vez discrimine a sectores de la población".