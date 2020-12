Estremecedor: trabajador de Ansilta estaba en aislamiento y lo echaron

Este miércoles, los trabajadores despedidos de Ansilta se manifestaron una vez más en la Subsecretaría de Trabajo. Allí, el móvil de Canal 13 dialogó con Rubén Torres, el primero de los 13 empleados que fueron cesanteados. A él, el aviso le llegó cuando estaba aislado.

'Me encontraba aislado por protocolo Covid 19 debido a que era contacto estrecho de un caso positivo pero igual me despidieron. Estando en mi domicilio me llevaron una nota diciendo que se me desvinculaba de la empresa porque habíamos hecho una huelga ilegal', relató.

Torres desmintió esto ya que, según entienden, lo que habían hecho era una asamblea. 'La empresa, sin esperar los plazos que nos dan para poder apelar las medidas, nos empezó a despedir. En teoría que me hayan despedido estando en aislamiento es ilegal', se explayó.

Asimismo, detalló que en su caso no era Covid 19 positivo pero si el de dos compañeros que también fueron despedidos. 'La empresa nos iba haciendo pasar uno por uno a Administración, nos despedían y nos escoltaban hasta la salida. Es una imagen muy intimidante', sostuvo.

El reclamo de este miércoles tenía el objetivo de que la Subsecretaría de Trabajo deje sin efecto la ilegalidad de la huelga como así también la intención de que sean reincorporados. 'Queremos trabajar, tengo una bebé de siete meses y una casa por mantener', expresó.

Por último, destacó que en los próximos días harán un nuevo plan de lucha, considerando que la empresa no ha tenido ningún acercamiento hacia ellos. 'A esta altura del año, que te echen sin darte lo que corresponde por ley no está bueno. Ni el sindicato nos acompaña', finalizó.