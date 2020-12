La pesadilla de ir a la escuela con asperger: 'No somos enfermitos'

César Ávila es un joven diagnosticado con asperger que dio muestra de que esta no es una imposibilidad para terminar la escuela. Sin embargo, el camino no fue sencillo y tras llegar a la meta aprovechó para recordárselo a quienes se lo hicieron difícil.

'Es una muestra de que se puede, los asperger no somos fenómenos ni enfermitos. Tal vez soy más listo de lo que aparento', expresó César y agregó que, 'según me dijo mi mamá, una tal directora Luna' decía que él no podía ir a una escuela 'normal'.

Asimismo, sin dar nombres, el joven destacó que también hubo profesores que nunca hicieron nada cuando sus compañeros lo molestaban. 'Lo mejor que hice fue olvidarlos pero les pregunto si alguno repitió, porque yo no lo hice. Si no es así bien por ustedes', remarcó.

Por su parte, su madre destacó que el Colegio Andacollo, cuando César iba a 4to grado, firmó un acta con ella para que ingrese a 5to con acompañante terapéutico (tarea que fue difícil) pero cuando fue a inscribirlo le dijeron que la orden era no recibirlo.

Además, recordó cuando en 1er grado una mamá habló con la maestra porque no quería que su hijo se siente con él. 'La seño le dijo que se estaba equivocando, las personas con asperger son sumamente inteligentes, eran actitudes totalmente repudiables', agregó.

Finalmente, tras la ceremonia de egresados, César sostuvo no ser un apasionado de los actos, 'con unos 20 discursos que no tenía ganas de escuchar, pero la pasé bien porque vi a mi madre feliz. Ella fue quien sufrió pero tengo lo que quería', sentenció el chico.