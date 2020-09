Avanzan en el primer megasorteo del IPV para el 2020

El primer megasorteo de viviendas del IPV para el 2020 estaba previsto para mes de marzo. Sin embargo, la crisis sanitaria del coronavirus y el aislamiento social obligaron a suspender las actividades previstas

Sin embargo el director del organismo, Marcelo Yornet, adelantó que ya se está pensando en la reprogramación del primer sorteo del 2020. ‘Esperamos que sea antes de fin de año’, dijo el funcionario a Canal 13.

‘Lo veníamos pensando desde el principio de la gestión. Quedaba el tercer sorteo para los departamentos alejados. Lo teníamos organizado como para medidos de año pero dada la situación actual no se ha podido hacer’, señaló.

Ahora, desde el IPV, analizan comenzar a diagramar todo lo necesario para llevarlo a cabo. En primera instancia, se realizaría un re empadronamiento y posteriormente el sorteo.

‘La idea es ver si en estos meses que vienen podemos hacer el re empadronamiento donde estamos construyendo los barrios. Sería el caso de Valle Fértil, en el barrio Valle Norte de más de 150 viviendas. Para eso se haría un re empadronamiento en la villa San Agustín, no en todo el departamento’, detalló.

‘También en Barreal el barrio Alameda y después tenemos en Jáchal uno por iniciar que es el Virgen de Fátima. Por eso queremos re empadronar en esas áreas y luego hacer el sorteo para poder tener la nómina de los adjudicatarios’, dijo Yornet.

Explicó además que ‘hay barrios que tenemos asistencia de la Nación y para seguir con este pago de Nación a las provincias necesitamos tener la lista de adjudicatarios. Eso también nos está imponiendo una cierta fecha de realización’.

En cuanto a la posible fecha del mega sorteo, el director del IPV sostuvo que ‘esperamos que sea antes de fin de año. No doy fecha precisa porque ante esta situación uno planifica, pero hay que ver el día a día. Primero se haría el re empadronamiento el mes que viene en algunos departamentos y luego el sorteo’.

Atención al público

Por otro lado, Marcelo Yornet, se refirió a la vuelta de la atención al público luego de la Fase 1. A partir del próximo lunes 7 de septiembre volverá la atención con turnos programados.

‘Hemos tenido una reunión para ir delineando la forma de trabajo que volvería la semana que viene. La idea es atender al público principalmente. La forma probable es que sea con turnos. Así nos permite organizarnos’, indicó

‘Primero en los dos horarios en la mañana y en la tarde como antes de la Fase 1. Por otro lado tener un registro de la gente que va a asistir a esos turnos. No solo para respetar el distanciamiento y que no haya colas sino también para tener un registro que es muy importante porque no sabemos cómo se va a ir dando el tema del Covid-19. Por lo tanto no tenemos una situación segura pero la idea es la atención con turnos’, explicó.