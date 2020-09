Cronología del Covid-19 en los poderes sanjuaninos

Hace tiempo se dice que el coronavirus no discrimina y en San Juan no hace la excepción. El 19 de agosto se detectó en Caucete el primero de una serie de casos positivos que desencadenarían un brote de contagios en la provincia. Es así que el virus no paró y de cuerpo en cuerpo logró meterse en los tres poderes del Estado.

El viernes 21 de agosto, la Legislatura provincial se paralizó tras conocerse que uno de sus empleados era positivo para Covid-19. Se trató ni más ni menos que de quien trabaja en Mesa de Entrada, es decir, quien tiene contacto con todas las personas que ingresan a la Cámara de Diputados. Por esto, se dispuso testeo para todos.

Tras lograr testear a todos los legisladores y demás empleados de Diputados, se pudo conocer que nadie había resultado contagiado, algo que llamó la atención pero que tiene una explicación. Fue el propio presidente de la Cámara, Roberto Gattoni, quien detalló que esto fue gracias a que se cumplieron todas las medidas sanitarias.

Sin embargo, el virus no quedó ahí. A los pocos días, más precisamente el 26 de agosto, se conoció que un funcionario de Poder Ejecutivo también contrajo coronavirus. Se trata del secretario de Tránsito y Transporte, Jorge Armendáriz. Según informó Salud Pública, este empleado de Gobierno tuvo contacto estrecho con un caso de Caucete.

Al día siguiente, el brote llegó al Poder Judicial, desde donde informaron que nueve empleados habían dado positivo. La Justicia emitió un comunicado el 27 de agosto, el cual expresaba que dichos agentes pertenecen a diferentes organismos pero que todos tienen nexo epidemiológico identificado.

De acuerdo a lo informado, de estos nueve empleados con coronavirus, siete corresponden al Juzgado Civil N° 8 (ubicado en antes de Córdoba), uno al Juzgado Civil N° 11 (en Tribunales) y el restante a la Defensoría Oficial N° 5 (en Rivadavia y Caseros).

Controlado el brote, pero con la circulación del virus por conglomerados, este 7 de septiembre se detectó un nuevo caso en una repartición gubernamental. La Municipalidad de Caucete brindó un comunicado oficial en el que dio cuenta de un empleado del Concejo Deliberante con Covid-19.

A las pocas horas, el Gobierno provincial informó que otro funcionario resultó positivo de Covid-19. Se trata ni más ni menos que del subsecretario de Seguridad, Abel Hernández, uno de los encargados de organizar los restillajes que se llevan a cabo en distintos departamentos de la provincia.

El propio Hernández confirmó la noticia a Canal 13 y llevó tranquilidad al informar que se encuentra aislado y sin síntomas por el momento. Sin embargo, se tomó la decisión de que también se aislen contactos estrechos como el secretario de Seguridad, Carlos Munisaga.

También, este 8 de septiembre, la Municipalidad de Capital se sumó a las instituciones gubernamentales con casos de coronavirus. Según comunicaron las autoridades se trata de tres personas, empleadas de la Secretaría de Cultura, quienes no asistían a su trabajo desde el 20 de agosto.

En esta larga lista de contagios, que posiblemente se siga estirando, también está un juez de la Cámara Civil. Con este caso, son 10 los empleados del Poder Judicial que contrajeron el virus hasta el momento. Este último, se encuentra en buen estado de salud y no tuvo contacto con sus compañeros en los últimos días.