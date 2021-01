La Ciénaga, un paisaje natural donde florece la desidia

La Ciénaga es un área protegida por Medio Ambiente en Jáchal por su gran riqueza paisajística y natural, su santuario de aves y su concurrido paso del río. En contexto de pandemia, con una apuesta al turismo interno, fue uno de los lugares más fomentados para el ocio sanjuanino. Sin embargo, sus habitantes denunciaron que en el lugar florece la desidia.

La familia Silva, que tiene una vivienda en dicha localidad, expresó ante el Diario de Canal 13 su preocupación por el estado de abandono y suciedad que hay en la zona. 'Este año ha sido mucho el turismo pero no se ha invertido, es un paisaje turístico pero quienes lo visitan hasta ponen trampas para cazar a las aves del santuario', expresó Mariana Silva.

Asimismo, detalló que hay sitios protegidos que están repletos de basura, agravado luego de que el municipio de Jáchal retire los contenedores de la zona. 'Pasa solo una vez por semana el camión pero solo se lleva los residuos que están embolsados, todo lo que está tirado queda ahí porque los recolectores no tienen ni guantes para levantar la basura', agregó.

En cuanto a los guardaparques, solo hay dos empleados quienes, según los vecinos, no dan abasto para controlar ya que no tienen ni combustible para movilizarse. 'A esto lo han reportado a Medio Ambiente pero no les dan respuesta. Hace dos años hubo un incendio y tuvieron que ir en moto hasta Huaco para avisarle a los Bomberos', se explayó Mariana.

Los vecinos reportaron que la municipalidad solo envía un empleado a cuidar el camping pero de todas formas no puede controlar el comportamiento de los visitantes. La cartelería está rota desde el año pasado pero ahora ya la destruyeron, está tirada directamente. Además de que los turistas no tienen ni contenedores para tirar la basura', remarcó.

Por último manifestaron que la encargada del área, Yanina Ripoll, no aparece pese al pedido de las seis familias que viven en la zona, más los propietarios de cuatro casas de fin de semana y tres de alquiler. 'Por día pasan unos 10 vehículos hacia el río. No respetan los horarios ni las normativas de que no se puede hacer mucho ruido por las aves', aseguró.

La Ciénaga

Es un área natural protegida situada en el departamento Jáchal en la provincia de San Juan, Argentina. La protección fue establecida mediante la ley provincial N° 7640 del año 2005, con el objetivo de preservar los valores geológicos y arqueológicos del lugar. El área protegida abarca una superficie de 9600 ha., 179 km. al norte de la capital provincial.