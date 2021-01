Sanjuanina buscaba trabajo y recibió una grosera propuesta en Facebook

Una sanjuanina pasó un pésimo momento al momento de buscar trabajo a través de sus redes sociales. Es que recibió una grosera propuesta por parte de un individuo que le ofreció un trabajo a cambio de sexo.

En tiempos donde el trabajo no abunda y las oportunidades son escasas, son muchas las personas que acuden a las redes sociales para encontrar alguna oportunidad laboral. Por ello Gabriela Castro utilizó la cuenta de Facebook para buscar trabajo pero se encontró con la desagradable propuesta por parte de otro sanjuanino.

“Quiero contarles algo que me acaba de pasar. Respecto a mi publicación que busco trabajo. Hay un señor llamado Jorge Cepeda que me pide el NRO xq dice que tiene trabajo, yo confiada q era algo serio se lo pasó... Señor Jorge Cepeda yo buscaba trabajo Serio y no una oferta como la que usted me hizo. Saben que me ofreció este HDP sexo x dinero. Usted q se piensa "señor" si se le puede decir. Aquí les dejo los msj. Yo confíe en darle mi NRO xq pensé sinceramente q buscaba gente para trabajar, tengo marido no me hace falta para nada tener sexo a cambio de dinero”, denunció la sanjuanina identificada, como Gabriela Castro.

Al mismo tiempo publicó las capturas en su cuenta de Facebook para acompañar al posteo. En las imágenes se puede observar el dialogo que mantuvo con el hombre que le acercó su grosera propuesta luego de que le haya pedido el número de celular.

Jorge Cepeda: - “Hola, ¿cómo le va?”

Gabriela Castro: - Hola bien. ¿Qué trabajo tiene?

JC: - Tengo un trabajo pero no sé qué trabajo busca usted.

GC: - ¿Qué tipo de trabajo es? Usted cuénteme

JC: - ¿Qué trabajo busca usted?

GC: - En lo que sea. En las uvas, en atención al público. Cuidado de niños, etc.

JC: - Aaahh claro pero le cuento que tengo otro trabajo pero le pago bien.

GC: - ¿Qué trabajo? Dígame

JC: - Yo pago para tener sexo, ese trabajo. Pero usted si es casada, no creo que le interese, no sé si le interese.

GC: - Qué enfermo que sos. Lo que publique es algo serio. ¿Quién te pensas que sos para decirme eso? Hijo de puta. Ahora atenete a las consecuencias.

Luego de mantener este dialogo, Gabriela decidió denunciar la desagradable propuesta recibida a través de WhatsApp y realizó el posteo denunciando el hecho. Tras esto recibió un gran apoyo por parte de las mujeres que le sugirieron que haga la denuncia en la comisaría más cercana.