FNS: Sin temática definida, pero con un espectáculo final diferente

Aunque la pandemia no ha terminado el gobierno local decidió que la edición 2022 de la Fiesta Nacional del Sol (FNS) sea una realidad. Con cambios obligados por la situación sanitaria mundial, la celebración concentrará la cultura de San Juan en el Complejo Ferial Costanera de Chimbas. La secretaria de Cultura de la provincia, Virginia Agote, en charla con Banda Ancha contó que la temática todavía no la definieron, pero aseguró que el espectáculo final será diferente a los acostumbrados en las anteriores ediciones.

Teniendo en cuenta que la FNS es preparada con mucha anticipación, este año no fue posible por eso las decisiones que se toman tiene que ver con las posibilidades de la organización, según señaló la funcionaria. ‘Tomar las decisiones correctas para poder hacer una fiesta dentro del contexto que estamos viviendo, y los tiempos de producción que tenemos asique estamos trabajando a full en eso’, agregó.

Cuando fue consultada por la temática de la fiesta, Agote aseguró que todavía no tienen confirmada ese punto. Por el lado del espectáculo final, no será de la forma tradicional, aseguró la funcionaria. ‘No va a ser un trabajo con convocatoria de guion y todo eso. Tenemos tiempos acortados asique va a ser un tipo de espectáculo final distinto, se hará algo de calidad’, expresó.

La Secretaria de Cultura indicó que a esta altura están pensando la producción desde otro punto. ‘Esto no quiere decir que sea necesariamente más pequeño, pero si el procedimiento es diferente’, afirmó.

En cuanto al grupo de trabajo conformado para velar por cada detalle de la organización, Agote señaló que ‘por ahora tenemos grupos internos de la secretaria delineando las ideas básicas, armando los equipos de producción y después se va ir convocando a la gente según cada área necesite, lo que implica la feria los espectáculos los escenarios y estamos terminando de armar primero lo interno’, enfatizó.

Feria Temática

La funcionaria de la cartera de Turismo y Cultura defendió el espacio de la feria, calificándolo como ‘un espacio de encuentro muy importante’. Lo importante de señalar en este aspecto, es que los sanjuaninos y turistas caminan la feria visitando los distintos stands. Teniendo en cuenta que el predio es muy amplio, y permite recibir mucho público, eso será un punto a favor de la organización de la FNS.

Agote señaló que si bien el aforo dependerá como esté la provincia en relación al virus para febrero, tal vez sea necesario establecer cupos diarios o contabilizar el cupo permitido en la feria. De todos modos, la idea es que estén los municipios, empresas, áreas de juego, y los demás a lo que la gente está acostumbrada. Acercarse lo más posible a la fiesta que se conocía antes del desembarco de la pandemia del coronavirus a la vida de la humanidad.

Carrusel descartado totalmente

La Secretaria de Cultura aseguró que el tradicional Carrusel del Sol está totalmente descartado. La razón es bastante sencilla. La ausencia de esta parte de la fiesta se debe a que los tiempos que implica la participación de cada municipio es muy larga, necesita otro tiempo de producción que la organización de la FNS no tiene. 'No queremos que salga mal’. De todos modos, Agote señaló que los municipios vana a participar de otra manera en la Fiesta Nacional del Sol. , aseguró.

Modificaciones en el reglamento de la Embajadora del Sol

La idea de la organización es no enfocarse en lo estético, sino en las ideas de los proyectos de cada candidata. Para esto preparan modificaciones para fomentar la representatividad cultural, y que todas tengan posibilidades. ‘Seguimos en la línea de buscar embajadoras no reinas, y que realmente nos enfoquemos en los contenidos. Que no quiere decir que las chicas que salieron antes no lo tengan, pero focalizar más en ese sentido que en lo estético’, manifestó.

Consultada Agoto por el tema de los tiempos que demandan las elecciones de las representantes de los 19 departamentos, la funcionaria contó que están ajustando todo ‘porque es un proceso largo’. También agregó que ‘nada va a ser igual, si el producto final puede llegar a ser similar, los procesos van a ser todos ajustados a los tiempos que tenemos. Por supuesto que no va a ver todos los procesos de antes, donde ya a esta altura teníamos las representaciones de los departamentos listos’, cerró.