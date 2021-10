Se reestructura el sistema de aprendizaje en las escuelas en la vuelta a la presencialidad

De acuerdo al marco extraordinario que se vivió en la Educación a raíz de la pandemia, desde el Ministerio de Educación se flexibilizó la carpeta de saberes y el aprendizaje de los alumnos. Por lo tanto, Gabriela Buigues y Natalia Palacios, psicopedagogas de San Juan, explicaron cómo será esta transición a la presencialidad plena en cuanto a los contenidos básicos que se brindaran en las aulas.

Gabriela Buigues explicó, “desde el año pasado se han comenzado a priorizar saberes, estos saberes que constituyen la llave de otros saberes. La transformación de la mirada en el sistema educativo ha sido muy fuerte”. A lo que especialista añadió, “estamos considerando que la planificación del docente son un recurso para el aprendizaje, no solo de saberes si no de competencias, entonces los chicos han alcanzado muchos de los saberes priorizados y continúan desarrollando sus competencias”.

Buigues detalló que las evaluaciones se están mirando desde una evaluación formativa, que no solo apuntan a obtener a un resultado en el aprendizaje de los alumnos, si no también acompañan el proceso de aprendizaje no solo desde lo pedagógico, también desde lo emocional y las competencias de base.

Natalia Palacios, destacó que “la pandemia ha dejado esto en claro, el trabajo en equipo entre la familia y la escuela”. Y añadió, “el año pasado los papás hicieron un trabajo en buscar los recursos para que el aprendizaje acontezca en la casa, pero esto que no sea algo solamente del 2020, tiene que ser algo que se tiene que continuar trabajando y va a ser la manera de que estas heridas que han quedado en el aprendizaje se van a empezar a subsanar”.

“Este es un camino que se inició el año pasado- por el año 2020-, y que va a necesitar una continuidad de al menos en los próximos 2 o 3 años, donde la familia va a tener que trabajar de la mano con el docente. Va a tener que ser un aliado y a su vez será el docente será un aliado de la familia”, apuntó Palacios.