Salud Pública gastó $1.300 millones extra por la pandemia

1.300.000.000 de pesos extra le costó a Salud Pública combatir la pandemia este 2021. Así lo reveló el secretario administrativo financiero de la cartera, Guillermo Benelbaz en Banda Ancha.

La inflación y la disparada de precios por la alta demanda llevó a que muchos insumos alcanzaran precios astronómicos. Es por ello que la cartera sanitaria tuvo que sumar $1.000 millones al presupuesto original y otros $300 millones a la contratación de personal, explicó el funcionario.

Como ejemplo de ello, el Secretario mencionó el caso de los barbijos al comienzo de la pandemia. “Un barbijo venia de costar 4,50 o 5 pesos antes de la pandemia y pasó a valer 100 pesos en poco tiempo. Se desabasteció el mercado, no sabíamos qué tipo de barbijo había que usar. El tipo N95 valía 90 pesos y empezó a costar 1300 pesos. Hoy se ha vuelto a precios más normales y un barbijo vale 15 o 17 pesos”, contó.

Por otro lado, los medicamentos de terapia intensiva también sufrieron un aumento importante. “Una ampolla de Midasolan que es necesaria para dormir a una persona y ponerle un respirador valía 85 o 90 pesos y pasó a valer 1300 pesos. Ahora están bajando un poco y cuestan alrededor de 700 u 800 pesos”, dijo.

De este modo, Salud Pública destinó 1.000 millones de pesos extra al presupuesto solo para medicación e insumos. Mientras que debió inyectar otros 300 millones de pesos a la contratación de más personal. “Fueron 300 millones de pesos extra para contratación de personal para apoyar el sistema la vacunación, hisopar y la estructura que se armó en el Gobierno para atender la pandemia que este año fue más fuerte que el año pasado”, sostuvo.

“El año pasado claramente para San Juan no fue un año típico porque los primeros casos empezaron en agosto y el pico lo tuvimos en noviembre. Como historia no teníamos prácticamente estresado el sistema y no se sabía lo fuerte que iba a ser el gasto en terapia, por ejemplo. Todo eso se financió con aportes del Ministerio de Hacienda”, aclaró Benelbaz.

El funcionario de Salud también se refirió a los proveedores durante la etapa más complicada de pandemia. “Al principio de la pandemia hubo que hacer uso de la Ley de Emergencia. Yo soy pro licitación y competencia, pero estas herramientas están hechas para usarlas en los momentos que hacen falta. Y el año pasado, que no hubo insumos, la provincia tenía la capacidad presupuestaria de comprar y hubo que hacer compras de manera directa”, señaló.

No obstante, cuando la situación fue más favorable, volvieron a realizar concursos de precios para la compra de los insumos necesarios. “En la medida que se fue relajando, sometimos los procesos a competencia y hay mucha participación, y hoy hay insumos competidores y también productos importados”, dijo.

Por otro lado, destacó la relación con los proveedores. “San Juan ha sido una provincia que ha pagado ordenadamente, producto de disponer de los recursos. Los proveedores de afuera destacan eso y nos ha dado una ventaja. El hecho que uno en un momento difícil pueda contar con recursos y pagar en tiempo y forma nos ha dado hasta cierto privilegio por sobre otras provincias cuando había un recurso para dos compradores por ejemplo”, concluyó.