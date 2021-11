En San Juan, rechazan el congelamiento de precios de los medicamentos

Desde el Colegio de Farmacéuticos de San Juan, rechazaron el acuerdo por el congelamiento de precios de los medicamentos en el país. Así lo manifestó el presidente de la entidad en la provincia, Mauricio Barceló, en Banda Ancha. “Lo hemos analizado no solo en el Colegio de San Juan sino también en la Confederación Farmacéutica Argentina. En realidad, el concepto de acuerdo se desdibuja. No hubo acuerdo con los farmacéuticos sino con los laboratorios. No estamos de acuerdo desde nuestro sector”, aseguró.

Durante la jornada del lunes, el Gobierno nacional arribó a un acuerdo con las cámaras que nuclean a los principales laboratorios para retrotraer los precios de los medicamentos al 1° de noviembre y congelarlos hasta el 7 de enero. La medida fue confirmada tras la reunión que mantuvieron la semana pasada con la ministra de Salud, Carla Vizzotti y el ministro de Comercio Interior, Roberto Feletti.

Sin embargo, este acuerdo no cayó bien a los farmacéuticos sanjuaninos. “El desarrollo normal de una farmacia eroga una serie de gastos fijos que van en crecimiento como gastos operativos, software, hardware, papel, aumentos de sueldos. También en la mayoría de las farmacias de nuestro país reciben obra social. Y el pago de las obras sociales no es en tiempo y forma, hay demoras de hasta 6 meses”, manifestó Barceló.

“Este congelamiento nos provoca una des financiación a las farmacias. No es tan aplicable como en el caso de los alimentos. Otro factor a tener en cuenta es que todos los medicamentos están elaborados con insumos importados que están sujetos al precio del dólar. Y si aumenta el dólar, aumentan los costos de los medicamentos y con un precio congelado es una sábana corta”, indicó.

En este sentido, dijo que las transacciones entre los productores de insumos y los laboratorios están sujetas al mercado cambiario. “No siempre las transacciones son en dólar oficial. Cuando el precio de importación aumenta, los costos aumentan para la farmacia”, señaló.

La otra preocupación de los farmacéuticos es el precio de los medicamentos en stock. “El rubro de farmacia tiene un stock de medicamentos estable y permanente. Porque uno no sabe cuándo puede acercarse un paciente que necesite algo. Por ende, los medicamentos que se compraron hace un tiempo atrás lo vamos a vender a precios congelados. Salvo que la letra chica diga que la industria va a hacer notas de crédito o que las droguerías van a hacer notas de crédito. Es algo que todavía no se ha analizado”, comentó Mauricio Barceló.

Por otro lado, el presidente del Colegio de Farmacéuticos se refirió a la inflación y su impacto sobre los medicamentos. “Los medicamentos en el mercado son unos 45.000, pero en una muestra que se hizo de los observatorios de salud se han tomado 45 medicamentos se ha llegado a la conclusión que han aumentado entre un 21% y un 43%”, indicó.

“Hablar de aumento es muy difícil porque hay distintos segmentos de medicamentos. Ambulatorios, de venta libre oncología, medicamentos de internación de diagnóstico, etc. No todos los medicamentos suben de manera lineal, algunas más otros menos. Es muy difícil sacar un promedio exacto de cuanto subieron los medicamentos”, comentó.

Por último, aclaró que “las farmacias no son formadores de precios. A nosotros nos llegan los precios y eses es el valor que hay que cobrar, pero hay una serie de factores que podemos estar hablando del mercado cambiario y la demanda”.