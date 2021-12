"El vecino quiere más transparencia": se presentó un proyecto para conocer los gastos de Rivadavia

Walter Vázquez, concejal Bloquista, señaló que es difícil acceder a la información pública del departamento de Rivadavia y aseguró que los vecinos están pidiendo esa transparencia de la información. Walter Vázquez junto a los bloques justicialistas presentaron este proyecto.

El concejal bloquista aseguró que los vecinos de ese departamento quieren saber detalles sobre los gastos que se hacen en obras públicas y sobre los convenios que se han firmado. Y señaló, "tenemos la obligación de generar una ordenanza para que los ciudadanos y los vecinos de Rivadavia puedan acceder y conocer todos los gastos del gobierno, tanto del Ejecutivo como del Legislativo".

En este sentido, explicó que las características de la República Argentina son el acceso a la información pública y apuntó, "llevamos muchos años de gestión y nos es muy difícil acceder a alguna información, hemos pedido informes, no has costado, no nos han contestado"

El concejal señaló que, "lo que más nos ha motivado ha sido el reclamo de los vecinos, el vecino quiere más transparencia".

Además, apuntó contra el partido Juntos por el Cambio y dijo, "en un principio pensé que iba a ser aceptada que no iba a haber ninguna oposición".

"Juntos por el Cambio se apropian de muchos principios y no he visto una voluntad expresa" finalizó Walter Vázquez.