REPROCANN: dicen que los usuarios de cannabis sanjuaninos siguen "huérfanos"

Tras la implementación del Sistema de Registro del Programa de Cannabis (REPROCANN), la presidenta de la Agrupación Cannabicultora San Juan, Cristina Agüero, que todavía falta mucho para terminar con el miedo a cultivar y ser señalado por la sociedad.

El pasado viernes quedó aprobado el programa a través del cual usuarios de cannabis medicinal podrán acceder al autocultivo de la planta. Y si bien, desde que se dio a conocer la noticia el pasado viernes estallaron las consultas sobre este nuevo registro, todavía no hay sanjuaninos inscriptos en el programa, dijo Agüero.

Además, indicó que, pese a que el registro permite a los pacientes cultivar su propio cannabis o acceder de forma gratuita, aún hay mucho por resolver. “La planta todavía es considerada una droga por la ley. Cuando saquen a la planta de la categoría de droga va a estar mejor”, aclaró.

Por un lado, la presidenta de la Agrupación, señaló que muchos pacientes del cannabis medicinal quedan “huérfanos” al intentar conseguir una receta médica para un tratamiento (obligatoria para inscribirse al registro). “Hay una realidad. El paciente que tiene que usar cannabis medicinal, va a su médico de cabecera y entra en juego la moral. Les dicen que es una droga o un yuyo y que no les van a recetar cannabis. En San Juan no se avanza porque hay prejuicio”, sostuvo.

Por otro lado, indicó que existen muchas denuncias y persecución por parte de las fuerzas de seguridad hacia los cultivadores. “Con el registro la gente va a seguir teniendo miedo. En San Juan no se vive con tranquilidad. Vivimos una falsa libertad. Esto se da por una cuestión de moral. Todo el mundo consume el aceite, pero tienen miedo a decir que les da calidad de vida. Hay mamás y papás que no quieren saber nada con dar la cara porque no quieren sufrir esa persecución o tienen temor al qué dirán”, señaló Agüero.

En este sentido, la Agrupación Cannabicultora busca generar mayor conciencia sobre los beneficios de la planta y desmitificar los aspectos negativos atribuidos a este cultivo. Para ello preparan una serie de talleres que se darán en los próximos días en el Centro Cultural Amadeo Contegrand. En los mismos, participarán médicos, profesionales del COINCET y cultivadores de diferentes partes del país para brindar información sobre el cultivo del cannabis medicinal y el registro del REPROCANN.

También, pusieron a disposición su servicio de asistencia a pacientes que necesiten acceder a una receta médica. Para ello, cuentan con el asesoramiento y consultas de médicos especialistas en cannabinoides de la Universidad de La Plata, con quienes vienen trabajando hace varios años.

La idea es que los pacientes puedan acceder a una consulta con estos profesionales a través de videollamadas. Una vez que el medico realice el diagnostico, el paciente podrá obtener el certificado médico para inscribirse en el REPROCANN.

De esta manera, buscan evitar que los usuarios accedan a certificados truchos que podrían poner en riesgo su inscripción al programa.

Cabe mencionar que el Gobierno de San Juan, firmó en el mes de diciembre del 2020, un convenio con la Universidad Hebrea de Jerusalén para capacitar a profesionales de la salud en el correcto uso de derivados de cannabis para el tratamiento de patologías. Fue durante la visita del gobernador Sergio Uñac a la provincia de Jujuy, donde participó en la inauguración de un laboratorio piloto para la obtención de cannabis de grado médico.

Dentro de un corto plazo, la provincia también contará con su primer cultivo de cannabis con fines medicinales. Será a través de la empresa estatal Cannabis Medicinal San Juan (CANME).

En cuanto al registro, la dirigente de la agrupación destacó que se autorice a organizaciones y cultivadores solidarios que produzcan para terceros. En este sentido, dijo que hay gente que no tiene plantas y no sabe cómo cultivar. “Habrá cultivadores solidarios, clubes y organizaciones que cultiven para familiares o pacientes. Es un avance espectacular”, dijo.

Inscripción al REPROCANN

En el Registro del Programa de Cannabis (REPROCANN) se inscribirá el o la paciente que cuente con indicación médica y haya suscripto el consentimiento informado en las condiciones establecidas por el PROGRAMA. El registro es voluntario y los datos que se inscriben son confidenciales.

Se puede acceder a través de la página web oficial del programa en la plataforma del Ministerio de Salud de la Nación: https://reprocann.salud.gob.ar/

El Registro (REPROCANN) dará la correspondiente autorización a los y las pacientes que acceden a la planta de Cannabis y sus derivados, como tratamiento medicinal, terapéutico o paliativo del dolor.