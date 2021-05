Los libertarios sanjuaninos repudiaron el presunto adoctrinamiento en la UNSJ

Sigue la polémica en torno al caso del profesor de la UNSJ que fue insultado y acusado de adoctrinador por parte de unos alumnos de la carrera de abogacía.

La víctima en este caso fue Walter Vera, quien es parte del equipo de cátedra de Nociones de Economía. Sin embargo, luego de las repercusiones los espacios de personas que adhieren a la ideología libertaría salieron a bancar públicamente a los agraviantes en un comunicado. De este modo acusaron "adoctrinamiento" en la casa de estudios.

Es así como Partido Libertario San Juan, La Alberdi, Partido Democrático y Libertario Republicano San Juan, firmaron una publicación titulada "Basta de adoctrinamiento en la Unsj". En el texto publicado y difundido señalaron: "Desde nuestro espacio repudiamos toda forma de violencia que pueda surgir entre alumnos y profesores",

A la vez manifestaron que en la casa de altos estudios hay "profesores que no educan". Por esos presuntos casos es que expresaron que "repudiamos de forma contundente y explícita la persecución política e ideológica hacia alumnos que expresan y debaten ideas". Otro de los puntos que no dejaron de agregar es que los estudiantes "no pueden decir lo que piensan porque reciben represalias de parte de las autoridades".

Cabe considerar que desde Facultad de Ciencias Sociales de la UNSJ, dieron a conocer que este caso fue presentado ante la Oficina de Género contra las Violencias y la Discriminación. Lo mismo generaron en la Dirección de Asuntos Legales.