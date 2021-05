Emilio Fernández cargó contra Nasisi: 'Gestionó la UNSJ en piloto automático'

Emilio Fernandez es uno de los candidatos a rector de la casa de altos estudios de San Juan. Este profesional estuvo en BANDA ANCHA y sin miedo alguno acusó las acciones de sus oponente y a quien hoy conduce la Universidad

En primer lugar el profesional mencionó que "son tiempos verdaderamente difíciles, ojalá que Dios ilumine a las autoridades y tomen las mejores decisiones", Al mismo tiempo aseveró a que deben ser conscientes del contexto y no especular con el tema de la situación extraordinaria de la pandemia. Esto lo dijo debido a "somos varios candidatos, muchos hablan de que la elección se viene demorando con algún sentido político utilizando la pandemia, yo creo que no. Creo que la autoridad va decidiendo en función de lo que la realidad le va indicando. Yo en ese sentido no hago ningún tipo de especulación al respecto, me adapto a lo que la autoridad decida porque se que lo hace con la mejor intención y para cuidar la salud de todos".

Sobre la suspensión de las elecciones universitarias, mencionó que el no tendría ningún problema. A la vez aludió "Si se suspende la elección a 15 o 20 días del acto electoral, cuando la situación la permita habrá que devolver esos días a los candidatos para poder explayarnos mejor, aquellos que no hemos tenido la oportunidad que creo que hemos sido todos, algunos en mayor y menor medida"

Entre sus medidas para una potencian gestión dijo que quiere evitar la deserción estudiantil en las diferentes unidades. Algo que se amplió considerablemente con el inicio de la pandemia. También mencionó que "la UNSJ es una institución de bien público, de servicio público y tiene que responderle a la sociedad en todos sus actos, rendirle cuenta tanto en lo administrativo, económico como en lo académico".

Luego de ello anunció a que mucho tiene que ver con la escolaridad secundaria. Esto según su experiencia "en la Facultad de Ingeniería concretamente, es muy notable la trayectoria que tienen los alumnos que vienen de los colegios universitarios" Caso contrario sucede .al notar claras diferencias con alumnos que vienen de otras escuelas de la provincia. A esto le sumó que "Si la universidad tiene 3 colegios que tienen procesos de educación exitosos a la hora de traspasar sus alumnos a la universidad y caminan razonablemente bien, creo que ahí hay un camino que hay que explorar".

Posteriormente preciso que en lo edilicios hay claros problemas. Como ejemplo puso a la Facultad de Ingeniería, en la cual hubo un recambio pero solo fue " obras de cosmética". De este modo apuntó contra Cocinero y Berenguer, quienes estarían a cargo de las modificaciones. Sobre este mismo tópico agregó "tienen que explicar qué hicieron con los fondos de la Escuela de Música".

Al momento de la sesión Ojo por Ojo dio a conocer su opinión respecto a diferente personas. Aquí manifestó que Jorge Cocinero es solo marketing. En cuanto a Tadeo Berenguer aludió a que es un amigo quien se escapó del buen rumbo, al hablar de Garbarino la vio como la más coherentes de sus oponentes. A la vez añadió a que Roberto Gómez es un amigo pero representa la gestión actual. Sobre Nasisi dijo que su gestión se caracterizó por estar en piloto automático.

Al mostrarle la imagen de Alberto Fernández detalló que es un un presidente qué le está tocando gobernar en una situación que nadie podía predecir y sobre Sergio Uñac resaltó su buena gestión y que él significa un recambio general de la provincia en un partido muy populoso.