Taxistas ante el peor panorama: la otra cara del paro de colectivos

Este jueves el paro de colectivos dejó sin transporte a los sanjuaninos. Ante este panorama, muchos taxistas salieron a las calles en busca de “hacer una diferencia” ante la falta de transporte público. Sin embargo, el panorama no fue el esperado.

El Móvil de Canal 13 consultó a varios choferes pasadas las 8 de la mañana y manifestaron que hubo muy poco movimiento y pocas personas en las calles. Es que la medida de confinamiento y la falta de movilidad dejaron las calles casi desiertas.

En el parador de taxis ubicado en calle General Acha y Libertador, un taxista comentó a este medio que no había conseguido pasajes durante sus primeras horas de trabajo. “No hemos tenido viajes, estamos en pandemia y la gente no sale. No se ve nadie en la calle. Hemos girado buscando pasajes pero no hay nadie ni esperando el colectivo. Esperábamos otra cosa, pero lamentablemente no se ha dado así para nosotros y es lo hay, hay que adaptarse”, dijo el hombre.

En su caso particular, el chofer relató que salió a trabajar pasadas las 6.30 de la mañana y no encontró ningún pasaje desde Rawson hasta Capital. “Vivo en Rawson y he llegado hasta el centro sin pasaje porque no había ninguna persona esperando el colectivo. Di vuelta a la plaza de Villa Krause, vine por calle Mendoza, volví por avenida España y llegué al paradero sin pasajeros. No hay nada. Habrá que adaptarse a ver si pasa la pandemia y esperamos que se componga porque es muy difícil soportarlo”, relató.

Otro de los taxistas consultados en las calles del centro sanjuanino, dijo: “No hay nadie en la calle, es un desastre esto. Pensaba que podíamos hacer una diferencia pero no, estamos igual. La gente no quiere salir”. El hombre contó que consiguió el primer pasaje del día dos horas después de comenzar a trabajar.

El último conductor entrevistado comentó que “la gente ha tomado conciencia, está muy parado San Juan. Han tomado más conciencia que en la primera fase 1. He salido a las 6 de la mañana y llevaré dos o tres pasajes. Había más movimiento en la primera fase 1”.

Este jueves, la provincia se quedó sin servicio de colectivos por un paro de 48 horas anunciado por la UTA. Los choferes reclaman una mejora salarial y amenazan con continuar la medida la semana próxima en caso de no llegar a un arreglo.