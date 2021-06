Habrá un importante cambio en las clases presenciales desde agosto

Este miércoles, el Ministerio de Educación y los gremios docentes mantendrán una nueva reunión para definir cómo seguirá el ciclo lectivo tras el receso invernal. Uno de los principales cambios se dará en la presencialidad que ya no será voluntaria, sino obligatoria. Otro de los temas en agenda es la extensión del ciclo lectivo.

Hace unos días, las autoridades informaron que las vacaciones comenzarán el próximo 5 de julio. Sin embargo, la totalidad de los alumnos recién volverían a clases a principios de agosto teniendo en cuenta mesas de exámenes y recuperatorios.

“Hay que tener en cuenta que se va a discutir cómo readecuar lo necesario para generar la posibilidad de recuperación de haberes pedagógicos de alumnos que están en proceso de fortalecimiento en la unidad pedagógica temporal con la promoción acompañada. Eso se llevará a cabo del 19 al 23 de julio. Estos son alumnos del 2020 que aún no alcanzan la aprobación de los diseños curriculares y están en esta promoción acompañada con docentes del PRASIR”, comentó. Es decir, algunos alumnos tendrán clases de nivelación luego de las vacaciones.

Posteriormente se realizarán las mesas de exámenes. “Se llevan a cabo normalmente en dos o tres días, pero se ha pedido que durante la semana las mesas se puedan formalizar para que alumnos que deban 3 o 4 materias tengan la oportunidad de rendir en días diferentes. Y con esto prácticamente se volverá con la presencialidad cuidada y obligatoria a partir del primer lunes de agosto”, indicó.

Por otro lado, Rosa, adelantó que habrá un cambio importante en la presencialidad tras las vacaciones. Aseguró que la modalidad ya nos será voluntaria sino obligatoria. De este modo, buscan recuperar el nivel de presencialidad en las escuelas, siempre respetando los protocolos dispuestos por Educación.

“La presencialidad voluntaria no ha tenido el impacto que se esperaba y hay muchos alumnos que solo han retirado las guías y no han tenido contacto con los docentes. Y es importante hacer hincapié en que los padres deben concientizar a sus hijos en lo importante de la formación en valores y la formación de conocimiento en contacto con los docentes que ellos mismos lo reclaman. En determinados momentos los alumnos no tienen el entusiasmo necesario de aprender”, sostuvo Rosa.

Noticias Relacionadas Conocé al deportista sanjuanino que es parte de la Selección de Hockey LGBT

En cuanto a la extensión del ciclo lectivo, el dirigente señaló que la idea será evaluada. “Tenemos tres o cuatro meses por delante para poder visibilizar esta situación. Si normalmente se puede avanzar con los programas y los programas las materias, tal vez sea necesario para dar cumplimiento a los 180 días de clase. Se podría extender el ciclo lectivo una o dos semanas”, dijo.

“Hay que evaluarlo mes a mes en función del avance y la información que cada una de las direcciones de áreas tenga registrada a través de los supervisores. Si bien esto es necesario, las mesas de diciembre pueden tomarse en febrero, teniendo en cuenta que no se va modificar las vacaciones docentes de 45 días corridos”, explicó.