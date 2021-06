Pesadilla: por una filtración en el vecino, su departamento quedó destruido

Una verdadera pesadilla es la que atraviesa una familia del barrio Juana Manso en el departamento de Rawson. Por una filtración de agua en la casa de un vecino, su departamento quedó totalmente destruido. La humedad en los techos y las paredes provocó graves daños en la estructura y también en los muebles y las pertenencias de la familia.

El móvil de Canal 13 llegó hasta el lugar para mostrar la realidad que vive Sara Carrizo y su familia. “Vengo haciendo el reclamo por lo menos del 2017. Tengo fotos que ya está todo destruido en ese momento. Pero ahora ya se me está cayendo el techo, se me está destruyendo la casa y ya no sé qué hacer”, comentó angustiada la mujer.

En el comedor, la cocina, las habitaciones y el baño del departamento está todo filtrado. “Caen gotas todo el tiempo, tengo que tener todo con jarritos para el agua”, describió la mujer.

La cocina del inmueble está totalmente deteriorada por la humedad. Las paredes, el techo y hasta los cerámicos se encuentran dañados producto de la filtración de agua. “Se ve que se le ha roto una cañería al vecino de arriba que me cae agua y me ha destruido la pieza, el baño es un desastre, se me rompió un ropero que lo he tenido que tirar. No lo he cambiado, lo hemos sacado y lo he tenido que tirar hasta que pueda comprar un ropero”, dijo.

El problema es aparentemente una rotura en la cañería del departamento de arriba que provocó la filtración constante hacia el departamento de Sara. Pese a los reclamos de la damnificada, todavía no tienen solución. “El vecino está viviendo arriba, pero nos tiene a las vueltas. Nos dice que va a arreglar, pero nos engaña. Ya llevo 3 meses que le he hecho el reclamo de la cañería”, manifestó la vecina.

Uno de los espacios más dañados por este problema es el baño del departamento. Incluso, debieron sacar los cables de las cañerías embutidas porque la humedad mojaba el circuito eléctrico y provocaba cortocircuitos, según contó la familia.

Noticias Relacionadas Damián Betular se metió en el escándalo de Alex Caniggia

Además, encima de la ventana del baño, una gran marca de humedad que sigue goteando y dañando los materiales.

La semana pasada, un problema similar denunció una familia del barrio Rivadavia Norte. Las filtraciones del vecino dañaron notablemente la estructura de su departamento. Desde el IPV, aclararon que no tienen la obligación de intervenir en ese conflicto vecinal.