Te trapeo, el Tuti García presentó lo último de La Oveja Negra y los García

Carlos Tuti García, cantante y compositor de La Oveja Negra y los García, presentó su nuevo video musical, habló sobre los estilos musicales que está adoptando la banda, “Este video está producido acá, buscando siempre una estética relacionando todo esto que está de moda”.

Además, el 24 de septiembre la banda sanjuanina presentará su cuarto disco, Se mira y no se toca, compuesto por 5 canciones que ya estaban producidas, y otras con invitados, además de canciones nuevas. Este show será en el Teatro Municipal desde las 21 horas, las entradas se podrán adquirir de manera anticipada.

El compositor sanjuanino habló sobre este nuevo estilo musical a lo L-Gante comentando que esto es algo que no van a volver a hacer, “No estoy menospreciando el género, solamente queríamos sacarnos las ganas”, recalcó. “El género es RKT que una fusión de cumbia, con reggaeton, con trap, ese es el género que hoy en día está escuchándose”, señaló el cantante.

Su nueva canción se llama Te Trpaeo, la cual tiene tres sentidos diferentes: Te trapeo haciendo referencia al estilo musical, te trapeo de limpiar, “te trapeo de trapear, incluso salgo limpiando algunos lugares de acá de San Juan”, destacó Tuti. El otro sentido, “Pasar el trapo a la gente que hace mal de alguna manera”. “A la gente que quiere decirte como vestirte”, como lo expresó García en Banda Ancha.

Otro de los temas que tocó el Tuti García fue el de la vestimenta, la política y la cumbia en bandas de rock. Además, el artista señaló cuando en la provincia no había bandas de rock que tocaran cumbia, “Nos castigaron todos los rockeros grosos de acá de San Juan”. “Ya ahora están rock con cacerolas, son dos gatos locos y andan haciendo ruido por ahí, más vale perderlos que encontrarnos”, apuntó García.

Tal como lo expresó Carlos García, la intención de esta banda tan popular de San Juan es general cosas nuevas en la provincia y no rivalidades entre estilos musicales y artistas. “Siempre pienso en dejar algo, que lo que hagas quede. Uno se da cuenta cuando haces algo que queda, cuando haces algo que se olvida algo”, señaló.

Además, tocó la política un tema no menor en estas últimas de campaña previo a las elecciones del domingo, “Me gusta mucho la política, tengo muchos amigos políticos”. “En estos últimos estoy un poco –piensa-, no descreyendo porque lamentablemente tenés que creer, pero estás en una posición de comenzar a decir ‘loco pónganse las pilas porque no les está creyendo nadie’, cuando puedo y me cruzo con alguien les digo ‘es un desastre lo que están haciendo’”, y apuntó contra las estrategias de campaña que están haciendo algunos candidatos en Buenos Aires, “están confundiendo la realidad con la virtualidad”.

Además, reveló que está pronto a estrenar su libro, un libro que cuenta vivencias personales y otras historias, bajo el nombre de El fantasma de Kevin Mantis, expresando “en el libro que yo tengo poesías mezcladas con una historia, es una cosa muy rara”.

Finalmente, cerró diciendo “Yo soy un generador de contenido que hago lo que a mí me gusta. La gente no entiende eso”, apuntando contra las críticas sobre su carrera.