Primicia: la abuela sanjuanina de los reptiles será tapa de la revista Nature

El Paleontólogo sanjuanino Ricardo Martínez es el protagonista de una noticia en San Juan, es que el descubrimiento que se dio en tierra cuyana no solo va a ser parte de la prestigiosa revista Nature sino que será la noticia principal ya que será portada de la edición. Este descubrimiento fue clave como muchos otros.



Dos décadas tiene el hallazgo, empezó con un cataclismo y termino con otro. El mismo se inició en el 2001 con el atentado en Torres Gemelas. De este modo, Martínez recordó "Nosotros estábamos armando el equipo para ir al campo, venían voluntarios de una fundación de Estados Unidos y no avisaron del atentado. Pensamos que peligraba la campaña que la pagaban los voluntarios que venían a trabajar para nosotros. Y al final lograron llegar, pero muchos llegaron después". Lo más asombroso es que este trabajo de investigación se dio en medio de la pandemia.

Es así como el profesional indicó que "el bicho murió en un evento de calentamiento global y de extinción masiva en Ischigualasto hace 230 millones de años". Taytalura Alcoberi es el nombre del animal descubierto. "Son dos palabras, tayta viene del quechua que significa abuelo o padre. Y lura que es cacan el lenguaje de diaguitas que se hablaba acá en San Juan originariamente y que significa lagarto" explicó. También agregó "Alcoberi en honor al doctor Oscar Alcober por la trascendencia que tiene en la paleontología del triásico porque tenemos una historia y una vida juntos y se merecía este honor".



Ante la pregunta en Banda Ancha sobre el objetivo que tuvo la expedición, el hombre señaló "en paleontología nunca podés ir a la búsqueda de algo específico pero seguro vivirías amargado". A la vez manifestó "Nosotros vamos a buscar, no solo lo que a mi científicamente me interese. Tenemos una función de institución donde también buscamos fósiles, aunque no sean importantes científicamente y pueden ser importantes a nivel museístico comparativo. Y se colectan porque los fósiles que se quedan en el campo se pierde".

Así detalló: "No se dejan para el futuro porque las rocas se están gastando y los fósiles lo hacen junto con las rocas. Por eso en unos años van a desaparecer. Por eso hay que tener un plan constante de exploración y búsqueda". Del mismo modo aclaró "Nosotros soñamos con encontrar cosas, pero finalmente lo que uno sueña no lo encuentra, pero por ahí te llevas una sorpresa. Como paso con taytalura que es único en el mundo entero, pero es la primera vez que se encuentra algo de una especie de ese grupo a los que da origen".

Luego de ello dijo que "para colmo de esos animales que se podrían encontrar en Europa o en Sudáfrica pero no del mismo pero similares, son unos animalitos tan frágiles. Es del tamaño de una lagartija. Se encontró un cráneo con la mandíbula. Es rarísimo porque es un animalito tan frágil que un depredador se lo come". Entre los datos que precisó Martínez, informó "Este cráneo en 3 dimensiones es un hallazgo único. Fue hallado en la zona de cancha de bochas, un poco al norte".



Este hombre de ciencia declaró "En el caso de taytalura fue diferente, porque yo estaba prospectando en un nivel que son concreciones pequeñas que por precipitación químicas se forman en el interior de la tierra y que a veces pueden contener restos orgánicos adentro. Aposté ahí, y estuve buscando y uno de los voluntarios de la fundación me empezó a sacar fotos y capto el momento donde yo me agacho agarro y veo la piedrita y me doy cuenta que hay un cráneo adentro. Y después hay fotos siguientes del momento en que le pego el grito a ellos y me encuentro que estaba sacando fotos, y voy y se lo muestro". Fue así como este conocedor de la fauna de Ischigualasto se dio cuenta que lo que tenia en sus manos era algo nuevo.



" Hay fotos que la gente en el 2001 me dice que eso era una piedra. No creían que era una cabecita" dio a conocer el profesional. Tambien aseveró "Después del hallazgo de un fósil que viene con roca es el comienzo. Esto viene dentro de una concreción envuelta y adivinaba que estaba el cráneo adentro. Fue al laboratorio donde un técnico especializado que sabe mucho de anatomía y tiene mucha paciencia trabaja con martillos neumáticos muy pequeños". Pero todo su proceso para preparar el fosil duro 5 años. De este modo lograron " sacarle más información y poder ver la importancia necesitamos ver como es por dentro, la caja craneana el paladar cosas que nos van a decir que es y a que está relacionado".





Luego de una ardua tarea que consistió en una tomografía en Estados Unidos para verificar más datos del hallazgo buscaron encasillarlo. "Primero dijimos que eso era un lapidosaurios, un gran grupo que incluye a los animales con escamas como las serpientes lagartijas lagartos etcétera son más de 11.000 especies vivientes en el grupo de vertebrados más numerosos que existe en la tierra. Los mamíferos son menos. Aves son unas 10.500. Cuando lo estudiamos nosotros llegamos a la conclusión que se trata del antecesor de todo este grupo. Asique hicimos un muy buen trabajo científico" manifestó Martínez.

De este modo detalló que esta trabajo si bien el pone la cara, lo hizo con 3 colaboradores de Argentina y Brasil. "Empezamos a trabajar en el informe final en la pandemia. Yo me lleve mi laboratorio todo a trabajar en casa y ahí comencé a trabajar con el bicho y ahí invite a los otros investigadores" informó el paleontólogo.

Sobre la publicación de esta información en una importante revista internacional, el profesional aludió "Cuando uno hace algo de paleontología uno siempre quiere apuntar al journal o magazine científico más importante internacional. Pero a veces ni se manda porque sabe que no va a entrar". A la vez comentó "Para que entre en Nature tiene que ser no solo un buen trabajo científico, sino que la relevancia tiene que ser para todas las ciencias naturales en el mundo. Y hay que competir con otros artículos de todo el mundo". Del mismo modo subrayó "Nosotros veíamos el potencial, pero desconfiaba que tuviera interés global asique nos aconsejan publicar a la que le sigue. Y nos dijeron que lo iban a mandar a revisar con otros investigadores hasta que el paper quedó aprobado".

Este proceso fue rápido, "a uno lo mandan como revisor y te dan 7 días para mandar el dictamen. Hay que fundarlo etcétera, ellos dan 7 días después te dan otros 4 o 5 días para aprobarlo". Este descubrimiento es sin duda uno de los grandes hitos de su carrera, por lo que dijo con mucha alegría "tengo el orgullo de tener una en Scince y otra en Nature que eso no lo logra cualquiera. Pero es una satisfacción, pero no es este el único". A pesar del gran reconocimiento de este lagarto sentenció "Tengo otros hallazgos que también son tremendamente importantes".

Lo más importantes es que un descubrimiento sanjuanino será parte de la Revista Nature. Pero eso no es todo ya que ha sido seleccionado como tapa de la revista impresa que de la revista. Esto lo considera un impulso por lo que no dudo en destacar que seguirán saliendo nuevos hallazgos y publicaciones.