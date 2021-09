Confirmado: vuelve la Fiesta Nacional del Sol al predio de Chimbas en 2022

En el 2022 habrá Fiesta Nacional del Sol y volverá a ser con público en el predio Ferial Costanera de Chimbas. Así lo confirmó la ministra de Turismo y Cultura, Claudia Grynszpan este lunes en Banda Ancha.

Sin dudas, la fiesta mayor de los sanjuaninos tendrá algunos cambios obligados por la pandemia del Covid 19. Sin embargo, las autoridades buscan reactivar el sector cultural sanjuanino, fuertemente golpeado por la pandemia. “Estamos trabajando para que el Predio Ferial de Chimbas vuelva a abrir sus puertas desde la ultima vez que fue en el 2020, con una mirada que va a tener su variante a lo que fue Evolución. Va a tener algo distinto”, señaló la funcionaria. Y sostuvo que la mayor preocupación estará centrada en que no haya mucha aglomeración.

Entre los cambios más representativos, la Ministra comentó que están trabajando en un protocolo en conjunto con el Ministerio de Salud Pública. De ese modo, buscarán garantizar las medidas y sostener el estatus sanitario de la provincia.

“En el escenario no vamos a tener una multitud de artistas, pero estamos viendo de qué manera lo hacemos. No tenemos mucho tiempo. Estábamos acostumbrado a armar los elencos a partir de mayo. Pero eso no será así. En el Acuerdo San Juan se planteó en la Mesa de Cultura repensar el planteo del Espectáculo Final y evaluaremos como va a ser esta Fiesta del Sol”, analizó.

En este sentido, Grynszpan, comentó que todavía no está definido el tema de la próxima fiesta. Tampoco está definido como se realizará la noche del tradicional Carrusel del Sol. “No puede haber 100.000 personas por día como en otras ediciones. En el escenario mayor hubo más de 40 mil personas la última vez. No puede ser eso, por eso estamos viendo qué y cómo lo vamos a hacer”, señaló.

En cuanto a los artistas que encabezarán la celebración, la Ministra indicó que no ve clara la posibilidad de que haya un artista internacional. “El objetivo de reactivar la FNS es reactivar el sector cultural sanjuanino. Y ese es el objetivo primordial de esta fiesta. No es el teatro el principal rubro, tiene que estar incluidos todos: la música, danza, teatro. Tiene que estar todos incluidos más que nunca y también los departamentos”, dijo.

“El Carrusel tampoco será como lo conocemos. El esquema tradicional del Carrusel no se puede garantizar un estatus sanitario o un protocolo. Hemos tenido más de 70.000 personas en el Predio Ferial y cuando se hacía en la avenida Ignacio de la Roza más todavía”, comentó.

“En chimbas es más la aglomeración con el Carrusel, por eso hay que tener mucho cuidado, no podemos pensar en un Carrusel en este momento. Por eso estamos pensando en organizar un espacio para los departamentos estáticos en la feria temática. Estamos pensando otro tipo de esquemas. Es más manejable la feria, por eso se evalúan otros esquemas”, explicó Grynszpan.

Sobre la edición 2021 de la Fiesta que no se pudo hacer, la funcionaria reflexionó: “No pudo hacer la FNS 2021 porque no podía ser por streaming, no podía ser televisada. La Fiesta del Sol desde que asumió Uñac en el 2015, ya hablamos que es un evento para la economía naranja, industrias creativas y que generaba empleo. Y un streaming genera movimiento, pero no tiene que ver con esa maquinaria”.

Sin embargo, destacó que el trabajo que se realiza actualmente tiene que ver con promocionar a la provincia a través de estas industrias. “Se trabajó en la producción de ‘El Sol está de fiesta’. Se sigue con el rodaje en los departamentos, mostrando hotelería, los recursos turísticos, las productoras trabajando en los departamentos. Están los artistas, maquillaje, vestuario, se está moviendo una industria creativa muy importante con este rodaje que va a salir, como salió Valle Fértil, en cada uno de los departamentos”, concluyó.