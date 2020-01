Filtraron un video de las ruedas de reconocimiento de los rugbiers asesinos

En las últimas horas se conoció el video de una de las ruedas de reconocimiento que se realizaron para identificar a los rugbiers que asesinaron a Fernando Báez Sosa en Villa Gesell. En las imágenes se puede ver a cuatro jóvenes parados frente a un vidrio mientras esperan la respuesta de los testigos quienes los miran del otro lado.

Las imágenes se viralizaron durante el fin de semana y muestran que uno de los presentes es Lucas Pertossi, imputado en la causa. El joven aparece vistiendo una remera bordó y un malla de colores en degradé. “¿Cerrado? Cerramos así, dale”, se escucha decir a un policía de la DDI mientras se lleva a Pertossi de al lado de los otros jóvenes.

Se trata del joven que grabó un polémico audio de Whatsapp que se había viralizado días antes. “Salimos a divertirnos y la vida nos jugó una mala pasada, pero no por eso me voy a condenar, ni me voy a entregar”, había manifestado. Este lunes, Francisco, uno de los jóvenes que participó como "extra" en una de ruedas, contó lo que vivió.

Afirmo que los imputados se están tomando la medida "con total tranquilidad" y que Pertossi le había dicho que el "no había hecho casi nada" durante el hecho. Se espera que en la jornada de este martes se realicen las últimas instancias de ruedas de reconocimiento, para finalizar con esta etapa del proceso de investigación.