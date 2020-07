Falsa abogada se alcoholizó, chocó y terminó amenazando a policías

Un hecho insólito se produjo recientemente en la provincia de Santiago del Estero y quedó registrado en video. Lo que sucedió fue que una mujer alcoholizada chocó con su automóvil y posteriormente comenzó a insultar a los efectivos policiales que se acercaron a ella para realizarle un test de alcoholemia. La joven aseguraba ser la hija del gobernador.

Noticias Relacionadas La obligó a hacerle un oral para no asesinar a su hijito

Este episodio tuvo lugar en la intersección de las calles Libertad y 27 de Abril, cuando Pilar Carolina Durán chocó contra una plazoleta que hay en el lugar. Ante esta situación, un grupo de efectivos policiales se le acercaron para realizarle un test de alcoholemia y para pedirle sus datos personales.

Durán se negó rotundamente a colaborar y comenzó a insultar a los uniformados, mientras aseguraba que era abogada y que era hija del gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora. "Tengo una reunión, me hacen perder el tiempo. Yo me voy, quédense con el auto. No voy a aguardar nada, a mí me chupa un huevo este auto", gritaba esta mujer.

La alterada joven exclamaba que no iba a aguardar nada, ya que las autoridades le solicitaron que no se fuera del lugar, hasta que llegara personal de Seguridad Vial al lugar, a lo que Durán contestó:"Pero que venga Seguridad Vial y la con... de la lora, ¿Qué accidente tuve? ¿A quién choqué? Amiga, soy perito en accidentología vial, el accidente es en mi vehículo, no en el resto de la vía pública. ¿Vos estudiaste eso?".

Noticias Relacionadas Mirá los destrozos que provocó la ola polar en una provincia

Finalmente, horas después de que estas imágenes se volvieran virales en las redes, el Colegio de Abogados se pronunció sobre el asunto y aclaró lo siguiente: "Informamos que la señorita Norma Carolina Pilar Durán, DNI, 32.132.272, que protagonizó un incidente policial el día miércoles 22 de julio, en la vía pública, no se encuentra matriculada al día de la fecha, según consta de nuestra base de datos".