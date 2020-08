Habló la madre del ladrón que le robó el celular a la periodista

Durante el pasado lunes 3 de agosto, se produjo un hecho delictivo que quedó registrado por las cámaras de un medio de comunicación de la provincia de Córdoba. Lo que sucedió fue que un delincuente le robó el celular a un periodista que estaba en vivo. Horas después, la víctima del robo, contó que pudo hablar con la madre de este malviviente.

Horas después de que este hecho se volviera tremendamente viral en las redes sociales Flavia Fochesato, la víctima de este robo, reveló que la madre del delincuente que le sustrajo su teléfono celular, se comunicó con ella y le pidió disculpas por el mal momento que había sufrido.

Fochesato contó que cuando se disponía a dirigirse a Tribunales para radicar la denuncia, una mujer la interceptó y le dijo que ella era la madre del chico que le robó su celular. "Me dice: ''Soy la mamá del chico que te robó y quiero pedirte perdón''. Se notaba que era una persona consternada".

La madre del caco continúo hablando con la periodista y le manifestó la horrible situación que estaba viviendo con su hijo: ''No sé qué hacer con mi hijo, la droga me lo quitó''. Me genera angustia cada vez que lo cuento. Me dijo que su hijo había salido la noche anterior y que ella le había advertido que no se mandara ninguna macana. Es una historia que muestra todo lo que hay detrás de esto", declaró Fochesato.

Finalmente, la comunicadora le dijo a esta mujer que había podido recuperar el teléfono que le habían robado, a lo que esta señora respondió: "'Vos recuperaste tu teléfono, yo no puedo recuperar a mi hijo'. Ella me dijo que cada vez que lo detienen, lo sueltan al poco tiempo y que quería que lo dejaran un tiempo más porque no sabe qué hacer con él", sentenció la víctima del robo.